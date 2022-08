Hora de negociar

Seis meses después, el horror no cesa en Ucrania. No fue, como pensaba Rusia, una guerra relámpago, tampoco el presidente Volodimir Zelenski salió corriendo, como esperaban Putin y sus generales, y las fuerzas del país invadido defienden, con el apoyo logístico y de armas de Occidente, su soberanía con uñas y dientes. Esta es, no obstante, la razón por la que no se avizora a corto término el fin de la confrontación, un conflicto que ha puesto de cabeza las proyecciones geopolíticas mundiales y ha rediseñado o revivido los viejos sistemas de alianzas que se manejaban en tiempos de la Guerra Fría.



Después de más de 5.000 civiles muertos y otros muchos heridos, de 34.000 militares caídos de ambos bandos, de más de 13 millones de desplazados y de 130.000 edificios hechos trizas, Rusia apenas ha logrado conquistar 20 por ciento del territorio ucraniano. Y lo peor para el Kremlin es que a pesar de su aterradora superioridad militar, sobre el terreno se percibe una especie de equilibrio entre las fuerzas que hace que ninguno de los bandos logre imponer condiciones.



Pero si bien la determinación del pueblo ucraniano ha logrado hacer sostenible –si es que cabe el término–, el esfuerzo de la guerra, por los lados del agresor ruso no se perciben mayores dramas, al menos de momento, más allá de las lamentables pérdidas humanas. La tormenta de sanciones que se desataron después de ese 24 de febrero llenaba de oscuros nubarrones el futuro económico del país, ya tocado por otros castigos anteriores. Pero no ha sido así: el sistema bancario ruso ha sobrevivido a pesar de quedar fuera de la plataforma de información financiera Swift, el rublo se ha venido estabilizando, el desempleo no se disparó, y lo más importante: los ingresos petroleros de este año están superando los del año pasado. Un ejemplo más de que las sanciones sirven poco. Esa Moscú acorralada encontró unos no tan inusitados aliados en China, India e, incluso, Turquía, miembro de la Otán, que ha intentado jugar un papel de mediación. Estos países han evitado el aislamiento total y el hundimiento de las finanzas rusas, obviamente, a partir de la defensa de sus propios intereses nacionales.

Palabras aparte merece Europa. Contra toda lógica geopolítica pusieron casi todos sus huevos en la cesta petrolera y gasífera rusa, y hoy pagan el error. Apretar la soga al Kremlin significa cerrar más el nudo sobre su propio cuello. Se les viene un invierno demasiado amargo. Aunque se analiza como algo positivo en el frente político la reacción monolítica frente a la agresión rusa y el fortalecimiento de su estrategia de defensa común a través de la resurrección de la Otán y la remozada alianza con EE. UU. Esto, mientras el mundo siente en el bolsillo y en el estómago de sus ciudadanos el brutal impacto inflacionario por el peso específico en la producción petrolera y de alimentos de los dos involucrados en la guerra.



Ya es más que suficiente. Es hora de que obre el interés general sobre el particular y se multipliquen los esfuerzos y la diplomacia para llevar a una negociación que desactive la guerra. Sin excusas. Una pandemia y luego una guerra localizada que está teniendo impacto global no pueden seguir desequilibrando a la humanidad.

