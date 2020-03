Hora de la prudencia

El covid-19 tiene a millones de seres humanos de puertas para adentro. La experiencia en unos países es positiva, en medio de lo que se puede; y en otros, trágica. El virus ha matado en el mundo a más de 14.000 personas. En todo caso, cada experiencia tiene que ser útil para naciones como la nuestra, en la que el virus está en una etapa de avance.

Colombia viene tomando una serie de medidas encaminadas, ante todo, a la preservación de la vida. El presidente Duque dictó el lunes pasado el decreto 457, en el que traza las reglas para el aislamiento preventivo obligatorio de 19 días en todo el país, que comienza hoy martes, a las doce de la noche, y va hasta las cero horas del lunes 13 de abril.



Es un decreto claro, de obligatorio cumplimiento, que –como dice allí– “incluye 34 casos o actividades en las que se permitirá la circulación de las personas, con el fin de garantizar el derecho a la vida, a la salud y la supervivencia”. Por lo demás, se trata de “un aislamiento”, no solo “preventivo”, sino urgente y vital para buscar la contención de la pandemia en nuestro territorio, cuyo terrible cronómetro de contagios aceleraba ayer, no obstante los esfuerzos. Ya iban 277 casos y había cobrado 3 vidas.



Hay que buscar parar la pandemia, y esto está en las manos de todos, no solo en los esfuerzos oficiales. Estos no valen si la ciudadanía no atiende con juicio todas las normas y toma los cuidados de rigor. La disciplina, la solidaridad y la prudencia son vacunas que, al final, no solo salvan la vida propia, sino la de los suyos y la de los demás.



Los bogotanos ya saben lo que es aislamiento. El simulacro que estableció la alcaldesa Claudia López ha sido exitoso, y dejará valiosas lecciones. Hoy nos corresponde a todos los colombianos, que no podemos de nuevo abarrotar las grandes superficies ni tiendas de barrio, pues el abastecimiento está garantizado. Solo una persona de cada hogar puede adquirir lo indispensable, eso es clave. Todos y cada uno tenemos una responsabilidad máxima, que es de vida o muerte.



EDITORIAL

