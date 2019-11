Hong Kong, horas críticas

Hong Kong podría entrar a un punto de no retorno si ni la policía, ni los manifestantes prodemocrático ni el Ejército chino –en caso de que ceda a la tentación de intervenir– aplican la contención después de que las tensiones en las últimas horas se han incrementado de manera exponencial con amenazas de uso de municiones reales de los antimotines, o un desborde de las acciones de saboteo y vandalismo de los inconformes.

Ellos, que no están dispuestos a permitir una mayor intervención de China en la vida social, política y cotidiana de los habitantes de la excolonia británica, parecen no querer renunciar a las libertades que hasta ahora han disfrutado, y por ello se teme que Pekín pierda la paciencia con esa protesta, que en sí misma es un desafío a su poderío. Los antecedentes más recientes llevan indefectiblemente a los acontecimientos de la plaza de Tiananmén en 1989, cuando el régimen aplastó el levantamiento estudiantil con un saldo trágico que algunos estiran hasta los 10.000 muertos.



En efecto, desde que Hong Kong dejó de ser colonia británica y pasó a manos de China en 1997, en Pekín se ha hablado del principio de “un país, dos sistemas”, que es lo que hoy sienten en peligro con las protestas iniciadas en junio luego de la expedición de un polémico proyecto de ley de extradición que los hongkoneses consideraron parte de un plan mayor para quitarles sus libertades.



A lo anterior se suma el impacto brutal en la economía, ya que una buena porción de las inversiones extranjeras a China llegan por el lado de la muy próspera ciudad semiautónoma, y ya se habla, incluso, de un eje recesivo.



Por tal razón se multiplican los llamados de la comunidad internacional para que la violencia no se desborde y se abra una vía de diálogo, a lo que las partes, al menos de momento, no parecen estar muy dispuestas. Lo que sucede en la Universidad Politécnica, que anoche estaba sitiada por la policía, con cientos de manifestantes en su interior, no da margen para salidas insensatas.