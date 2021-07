Homicidios, al alza

La capital colombiana lleva un buen número de años mostrando cifras a la baja en materia de homicidios. O por lo menos así lo dejaban ver las estadísticas hasta el mes de marzo, cuando la media era de 11,9 crímenes por cada 100.000 habitantes. Pero a partir de ahí las cosas han cambiado, y ya en junio esa cifra rozaba los 14 homicidios por cada 100.000 personas. Dicho de otro modo: se pasó de 70 decesos en abril a entre 80 y 90 en junio.

El tema preocupa no solo porque se pierde una tendencia de años, sino porque en materia de seguridad el de la protección de la vida es el más relevante de los indicadores a la hora de evaluar políticas públicas del sector. Si bien Bogotá, con casi 8 millones de habitantes, ha logrado mantener a raya los homicidios, frente a ciudades como Cali, Medellín o Barranquilla, estos números deben alertar a las autoridades de cara a los propósitos de recuperación social y económica que se anuncian.



Varios factores gravitan para el deterioro de la seguridad en la capital. El primero es la pandemia. Aunque el año pasado, cuando el confinamiento fue total y el crimen también bajó su accionar, ello no significó que dejara de operar. Las organizaciones delictivas vieron reducidos sus espacios a barrios y localidades vulnerables; hubo invasión de territorios entre ellas mismas y la consecuente disputa por el manejo de rentas ilícitas, como el microtráfico. Tal situación desató un ajuste de cuentas que sigue a la orden del día. El sicariato, según cifras oficiales, creció un 10por ciento este año con respecto al 2020 y 12 por ciento respecto al 2019.



Otro punto no menos preocupante es el papel que ha tenido que desempeñar la Policía, concentrada durante varios meses en atender entre 20 y 25 eventos diarios relacionados con las protestas sociales, varias de las cuales terminaron en acciones vandálicas. Ello generó un déficit en la prevención del delito, no solo de los homicidios, sino del hurto y el atraco, que se expresan cada vez más de forma violenta. También hubo una disminución de los retenes para la detección de armas de fuego y blancas, a lo que se añaden las muertes, a causa de intolerancia y riñas.

En medio de este panorama, sería injusto no reconocer logros. En el mismo lapso, la Policía Metropolitana ha desvertebrado 94 estructuras criminales, particularmente en el occidente de la ciudad (Bosa, Kennedy, Engativá y Fontibón) y en el sur (Ciudad Bolívar, Usme, Rafael Uribe, Tunjuelito y San Cristóbal). Los golpes han dejado 465 personas capturadas. Ahora lo importante es que la justicia cumpla con su parte y que la gente recupere la tranquilidad en amplias zonas de la capital.



No es pequeño el desafío que le espera al nuevo secretario de Seguridad de Bogotá, Aníbal Fernández de Soto, máxime cuando vuelve la reapertura de todos los sectores de la economía local, al tiempo que la percepción de inseguridad cunde entre la ciudadanía. Si así como se desarticulan bandas se procede a atacar el homicidio y el sicariato, con una Policía más pendiente de estos asuntos, una política de cultura ciudadana que alivie los indicadores de intolerancia y una justicia más eficaz, probablemente la ciudad pueda regresar por la senda de mantener a la baja el homicidio.

