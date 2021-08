Homenaje a Olga de Amaral

Hay artistas que son un hecho. Su obra va creciendo con el paso de los años, consistente, reveladora, como un legado que nadie puede desconocer. Ello puede decirse, a los 89 años, de la colombiana Olga de Amaral. Su trayectoria ha sido un viaje por las paredes del MoMA, el Met, el Museo de Arte Moderno de París y el Instituto de Arte Contemporáneo de Boston, entre tantos más. Y su estupenda obra, que usa fibras para tejer abstracciones que a estas alturas se han vuelto los tapices enormes que retratan lo que somos, ha sido conocida en el mundo entero desde hace medio siglo.

Olga de Amaral siempre ha estado entre nosotros, ha conseguido conmovernos con sus telones que parecen vigilarnos, guardarnos secretos gigantescos y abrirnos paso a ciertas ideas y ciertas emociones de las que no es fácil volver. Nunca quiso ser una pintora como Obregón o Botero. Siguió sus instintos de diseñadora, educados en una familia de ingenieros, fascinada por las formas y el color. Se dedicó a estudiar arte de Bogotá a Míchigan. Y allá, en la escuela de Cranbrook, no solo conoció a su marido, el escultor Jim Amaral, sino que se vio lanzada a un lugar que jamás previó pero que se volvió su mundo: el mundo del tejido.



Jamás le ha importado su lugar en el arte. Le da igual si la llaman artista o artesana. Le importa, sobre todo, dejarse llevar por el trabajo. Desde que regresó a Colombia pasó por la moda, por la academia, por el yoga, hasta que se acomodó para siempre en su obra única. Durante las últimas décadas hizo un maravilloso equipo de tejedoras que se le fueron convirtiendo en su familia. En estos últimos años se trazó la meta de acabar con los materiales que tiene en su taller –le dijo a la revista Bocas–, “antes de que yo me evapore”.



No va a pasar. Su nueva retrospectiva en el Museo de Bellas Artes de Houston, ‘Tejer una roca’, es un homenaje a una de nuestras grandes artistas: una de las más colombianas, una de las más universales, a la que siempre tendremos que acudir.

EDITORIAL EL TIEMPO