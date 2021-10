Hito y compromiso

Estuvo cerca Colombia de completar dos décadas en la lista de naciones en observación por graves crímenes de lesa humanidad y contra los derechos humanos de la Corte Penal Internacional (CPI). Por fortuna, 17 años después de haber sido incluida, se conoció el jueves la buena noticia de la firma de un acuerdo con este tribunal para que el país pueda salir de un deshonroso listado en el que también figuran naciones como Ucrania, Nigeria, Guinea y Venezuela.

Si bien la decisión tomó por sorpresa a algunos, para conocedores se trató de un paso esperado por una razón central: más allá de todos los problemas que aquejan a la justicia colombiana, incluso la transicional, esta en ningún momento ha dejado de operar durante el lapso en cuestión. No se correspondía con la realidad de nuestras instituciones el hacer parte de un grupo de países cuyo panorama en materia de vigencia del Estado de derecho y separación de las ramas del poder, por solo mencionar dos aspectos, dista mucho del nuestro.



Este es un triunfo de Colombia y de las instituciones de justicia. Es claro. Y hay que destacar que se trató de un esfuerzo de Estado. El acuerdo firmado por el fiscal de la CPI, Karim Khan, y el presidente Iván Duque es el colofón de un trabajo que comenzó años atrás y en el cual participaron diversas instituciones, incluidas las del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, resultado del acuerdo de paz. Sin duda, la CPI tomó nota de esta colaboración armónica. Corresponde, entonces, un llamado a que este esfuerzo que rindió frutos tenga eco en la política interna y se constituya en referente. No son pocos los campos en los que puede ser tomado como ejemplo para así poder avanzar en temas que tienen que estar por encima de las disputas y los cálculos políticos coyunturales.



Tiene relación con lo anterior que voces de distintas orillas hayan celebrado el acuerdo, cada una desde su propia perspectiva. Mientras algunas se centraron en el hecho de que esta es una demostración contundente de que no han cesado los esfuerzos por implementar lo pactado en el acuerdo del Teatro Colón, sobre todo en materia de justicia, otras han preferido una lectura centrada en los compromisos del Estado de no reformar la justicia transicional, en especial la Jurisdicción Especial para la Paz, y de garantizar los recursos para su funcionamiento. Aquí se incluye también el marco constitucional y legislativo de la justicia ordinaria.



El de la CPI es un importante respaldo. Pero no se puede ignorar la inconformidad expresada por varios colectivos que representan a víctimas del conflicto. Ellos han renovado su clamor por resultados tanto de la justicia ordinaria como de la transicional, al tiempo que han expresado un comprensible temor porque el acuerdo firmado pueda dilatar más sus justos anhelos de justicia, verdad y reparación.

Por ello, de cara a lo que viene, el acuerdo firmado tiene que servir, ante todo, para ahuyentar esos temores y seguir demostrándoles con hechos a las víctimas que la justicia colombiana está en condiciones de responderles. La ordinaria, claro, pero también la JEP, a la que este espaldarazo debe animarla para que pronto, con fallos, demuestre que esta era la apuesta que el país necesitaba en su afán de poner fin a 60 años de conflicto.



Los desafíos se encuentran, sobre todo, en los casos que tenían a Colombia bajo la lupa del tribunal en donde los resultados son más escasos, y aquí sobresale, con creces, el de crímenes sexuales y violencia de género. En este frente, los logros más notables se han dado gracias a la jurisdicción Justicia y Paz, resultado de la desmovilización de los grupos paramilitares a comienzos de este siglo y primer experimento de justicia transicional en Colombia. Además, se esperan los castigos por los dolorosos e indignantes casos de secuestro cometidos por las Farc durante la confrontación armada con esa guerrilla. Es un reto también el capítulo de los ‘falsos positivos’, donde se constatan más resultados, pero en el que por el relieve que ha adquirido aquí y en el exterior se hacen mucho más necesarios los pasos firmes rumbo al esclarecimiento pleno de lo sucedido.



Por último, hay que decir que este acuerdo se ubica en una sucesión de hitos relacionados con la comunidad internacional y la implementación de la paz. Ocurre poco después de lo planteado al respecto, y en tono favorable, por el secretario de Estado Antony Blinken y de la extensión por un año más, solicitada por la administración Duque, de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas. Esta seguidilla de hechos positivos ha de reafirmar la fortaleza del Estado y la convicción de que el país tiene un camino trazado para recorrer en busca de la construcción de la paz y la aplicación de la justicia.



