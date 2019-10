‘Hip hop’, más que música

Más allá de los innegables desmanes que protagonizaron algunos asistentes al festival Hip Hop al Parque, los frutos sociales de este encuentro, que ya cumple 23 ediciones, son alentadores e invitan a no bajar la guardia en la difícil labor de hacer llegar la cultura a los sectores más desfavorecidos.

Por tradición, el movimiento hip hop ha estado asociado con el espíritu de esta población, y muestra de ello es que participan músicos salidos de los centros de formación artística Crea, que tienen presencia, justamente, en los lugares que requieren mayor apoyo estatal.



Otras manifestaciones culturales urgidas de espacios de expresión, como los colectivos de grafiti, también fueron protagonistas, en virtud del tributo que les rindieron a la naturaleza y la tradición indígena. En general, 335 propuestas artísticas se presentaron a las convocatorias para hacer parte de este encuentro. Algo similar podría decirse de la zona de emprendedores, quienes en Hip Hop al Parque ofrecieron su producción gráfica, textil y musical, lo cual les abrió nuevas oportunidades comerciales y laborales.



Si bien son más visibles los desórdenes y las peleas en los alrededores del parque Simón Bolívar, lo que no se ve es la construcción de tejido social, lo cual ocurre no solo durante el evento, sino a lo largo de todo el año e involucra a numerosos gestores de convivencia.



¿Cuántas personas protagonizaron incidentes? Es difícil calcularlo. Pero son una ínfima minoría si se comparan con los 58.000 jóvenes y adultos que vibraron en paz con las actividades lúdicas y académicas de un festival que se convierte en oportunidad única para conectarse con las inquietudes populares.



No se deben ocultar las fallas de seguridad que se presentaron, pero esos lunares no pueden comprometer el futuro de un evento que por más de dos décadas ha demostrado ser decisivo en el acercamiento del Estado a los jóvenes de barrios deprimidos y en la política pública hacia sectores populares. La cultura debe ser para todos.