En los últimos dos años, si no más, los canales regionales de nuestra televisión han hecho un esfuerzo enorme por montar producciones propias de la más alta calidad. Luego de una inversión estatal de 65.000 millones de pesos, según se dijo en ese entonces, canales como Teleantioquia (Medellín), Telecaribe (Soledad-Atlántico), Telecafé (Pereira), Telepacífico (Cali), Teveandina (Bogotá), TRO (Girón-Santander), Canal Capital y Teleislas (San Andrés) se lanzaron a producir series de la altura de 'Débora, la mujer que desnudó a Colombia'; 'Córdova, un general llamado arrojo'; 'Cimarrona', 'Tu corazón será mío', 'Breicok' o 'La invencible Esthercita'.

Pocos experimentos tan valiosos y tan audaces, sin embargo, como un reality show de Telecaribe titulado El hermano menor. Ganó el premio India Catalina a principios de este año. Ha llegado ya a su segunda temporada. Se emite de lunes a viernes en la noche. Y, en el mejor sentido, sin invadir el lugar ni imponérsele a una cultura, hace visibles a las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. No se vale del melodrama ni de los bajos instintos de sus participantes, como suele pasar con los programas de su género, sino que celebra la vida y la dignidad en los asentamientos arhuacos en lo que ha solido llamarse “el corazón del mundo”.



No se trata de crear una competencia como las de siempre, sino de graduar de “hermano menor” a alguno de los concursantes de “la sociedad no indígena” que son aceptados por el programa luego de enfrentarlos a los trabajos, a las enseñanzas, a las costumbres, a las lenguas, a las reglas que se conservan en aquellos territorios como si fuera el primer día. Se trata, en fin, de hacer una televisión que en el mejor de los sentidos solo puede hacerse acá en Colombia. El hermano menor, con una producción bella y cuidadosa, cumple justo ahora con mostrarnos una forma de vida que se niega a reñir con la naturaleza.



EDITORIAL