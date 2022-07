Hegemonía bolivariana

Con excelentes noticias para Colombia terminó ayer la edición XIX de los Juegos Bolivarianos, que tuvo como sede principal a Valledupar. La hegemonía de nuestros deportistas fue realmente abrumadora; al escribirse estas líneas, el medallero mostraba 168 preseas doradas para el país. Una cantidad considerablemente mayor que la de la delegación venezolana, que aparece en el segundo lugar con 58. Un triunfo en el que sobresalieron deportes como el ciclismo, con 15 oros, el boxeo y la gimnasia artística, con siete. El patinaje, la esgrima y el atletismo, entre otros, hicieron aportes considerables a la cosecha.

El título para el país en estos Juegos –el tercero consecutivo– que marcan el comienzo de un ciclo olímpico, atípico por su brevedad, ante todo, deja la satisfacción de ver cómo el esfuerzo conjunto del Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Deporte, el Comité Olímpico y las Federaciones que viene de tiempo atrás, ha dado frutos, señal de que sigue avanzando por la senda correcta. El rigor en la búsqueda de talentos, en su formación y el apoyo que se les ha dado a los deportistas que han mostrado condiciones a través de iniciativas como Talentos Colombia no ha sido en vano. Esta tendencia al alza que se observa al ver el histórico de estos Juegos, que tienen lugar cada cuatro años, confirma que de tiempo atrás las cosas en el deporte colombiano –sin negar, ni más faltaba, los campos en los que hay temas por mejorar– se vienen haciendo bien. Lo que hoy muestra el medallero confirma con cifras claras lo que desde hace varios años ya es un hecho: la supremacía del país en lo que concierne a la región Andina. Atrás quedaron los tiempos en los que Venezuela dominaba en la zona. Este país se impuso en trece de las diecinueve ediciones que se han celebrado de estos Juegos.

Este balance debe ser razón más que suficiente para no bajar la guardia. El apoyo a los y las atletas debe seguir y la armonía entre los diferentes entes no puede interrumpirse, porque así se garantizarán más alegrías para el país, pero sobre todo porque así se mantiene viva la esperanza para miles de jóvenes que hoy ven en el deporte de alto rendimiento una posibilidad real de construir un proyecto de vida sólido y gratificante. Está claro que en torno a la práctica deportiva de alto rendimiento es posible e incluso necesario construir un proyecto que trascienda el músculo y los escenarios y genere un claro y duradero impacto social.



Por desgracia, no todo es color de rosa. Contrasta con el mérito de los deportistas el fracaso que implica para la organización el que cuatro escenarios –pista de BMX, coliseos de gimnasia y baloncesto y piscina olímpica– no hubiesen estado completamente terminados para las justas. Como lo reveló ayer este diario, la Procuraduría ya puso la lupa sobre estos cuatro casos y es de esperarse que pronto se sepa por qué en esta cita no fue posible para el país librarse de este lastre de las obras sin concluir, que suele aparecer cada vez que nos corresponde ser sede de un evento deportivo.



Con todo, este lunar no opaca la alegría por el éxito deportivo, que ahora deberá refrendarse en los Juegos Suramericanos de Asunción, siguiente escala en el camino a París 2024.

EDITORIAL

