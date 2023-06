Hechos, no narrativas

Acaba de terminar en Brasilia la reunión de presidentes suramericanos en la que el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, tenía como objetivo el relanzamiento de Unasur, organismo creado en 2008 y que en sus comienzos llegó a contar con la membresía de la totalidad de los países del continente.

Mucha agua ha corrido debajo del puente desde entonces, cambios en las cabezas de los Ejecutivos de los países, entre otros factores, llevaron a que varios, Colombia incluida, decidieran progresivamente abandonar el organismo, a tal punto que Unasur quedó reducida a cuatro integrantes –Bolivia, Venezuela, Guyana y Surinam–, al tiempo que las naciones restantes constituyeron Prosur.

Consciente de que el péndulo se ha movido de nuevo, el presidente brasileño tiene ahora el propósito de liderar el renacer del organismo. El primer paso fue la cumbre, en la cual participaron junto al anfitrión los mandatarios de Colombia, Gustavo Petro; Ecuador, Guillermo Lasso; Guyana, Irfaan Ali; Bolivia, Luis Arce; Argentina, Alberto Fernández; Paraguay, Mario Abdo Benítez; Surinam, Chan Santokhi, y Venezuela, Nicolás Maduro.

La presencia de Maduro, por quien Estados Unidos ofrece una recompensa de 15 millones de dólares, fue una evidente sombra que devino en obstáculo para los planes del mandatario brasileño. A la vez que el dictador venezolano logró un cierto reencauche internacional al participar por primera vez en mucho tiempo en una cumbre de este nivel, aparecer en la foto y atender a la prensa, quedó claro también que de no estar su régimen en el poder en Venezuela, Brasil habría encontrado más aliados para su causa. Uruguay, Paraguay, Ecuador y Chile –cuyo presidente, no obstante su ideología, ha sido muy claro en que hay que rechazar a los gobiernos que no respetan los derechos humanos independientemente de cualquier otra consideración– se cuentan entre los países que todavía no dan el paso que sí dio el mandatario Gustavo Petro al anunciar el regreso de Colombia.

No obstante, Lula, avezado político, no pareció ser suficientemente consciente de la sombra que sigue siendo Caracas. Unas declaraciones suyas al comenzar el encuentro desconcertaron a muchos, y su eco se escuchó a lo largo del encuentro: “Compañero Maduro. Usted sabe la narrativa que se construyó contra Venezuela: la antidemocracia, el autoritarismo. Entonces, yo creo que Venezuela debe mostrar su narrativa para que la gente cambie, efectivamente, de opinión”.

Lo dicho por Lula no solo entorpece su propósito, sino que con razón enciende alarmas. No se espera del líder de la potencia regional, de quien ha defendido a costos muy altos la democracia, que reduzca sistemáticas y evidentes violaciones de los derechos humanos que han ocasionado, entre otros efectos, que más de siete millones de personas abandonen forzadamente el país a una simple cuestión de lenguaje. Hay que ser enfáticos en que cualquier acercamiento a Venezuela tiene que darse sobre la base del reconocimiento de esta realidad y del compromiso que deben asumir los países que tomen esta ruta, Colombia incluida, para que cambie, a través del regreso de la democracia.

