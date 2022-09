Hay mucho en riesgo

Nada más sensible para una sociedad que las acciones sobre todo lo relacionado con la salud y el bienestar de la población. Si bien es cierto que esto depende de muchos factores, los encargados de ponerlos en orden en términos de beneficios individuales y colectivos tienen una responsabilidad suprema porque su actuar toca con un valor supremo ligado a la vida de la gente.

Muchos de estos componentes se agrupan –al menos en el país– en el llamado sistema de salud, del cual depende –sin exageración– toda la población, dado el alcance universal que tiene el derecho fundamental en el cual se centra; sin dejar de lado que es una estructura aún en crecimiento y consolidación, no obstante los 30 años que lleva desde la conformación en su última etapa.

En ese contexto, no se puede olvidar que este sistema es el resultado de una evolución permanente que de manera dinámica soporta sus avances sobre modificaciones de lo actuado, para buscar desenlaces que paso a paso alcancen los objetivos para los cuales está diseñado y, valga decir, se han surtido en medio de un proceso que podría calificarse como la evolución, en términos sociales, más importante de la historia reciente nacional.

Por supuesto que, como todos sus homólogos a nivel mundial, no es el modelo ideal, pero sí es el resultado perfectible del aporte de quienes de manera directa e indirecta han participado en su edificación. Y, en cualquier caso, hay que ser claros en que su situación actual, a la luz de los indicadores, no da para hablar de crisis y caos. Este diagnóstico conllevaría un escenario de borrón y cuenta nueva que sería muy inconveniente para los usuarios. Como con los pacientes, un diagnóstico equivocado es peligroso. El buen entendimiento es fundamental. Aquí no sobra nadie, ni ningún actor que haya actuado bien. Y que sus intereses estén alineados con el cumplimiento del deber supremo de velar por la salud de los afiliados.

Y en este sentido, ante la fragilidad del sector y el impacto que puede tener, cualquier anuncio de modificación que se haga desde el Gobierno, el Legislativo, entes de vigilancia, sociedad civil u otro responsable sectorial debe estar fundamentado en evidencia rigurosa, certezas en la práctica y en variables en las que la improvisación no tiene cabida.

Bajo las anteriores premisas, es imperativo entender que cualquier reforma de la salud debe partir de lo construido y considerar que los aportes de los actores que, como las EPS que tienen buenos indicadores, merecen continuar por esa senda, para que con su experiencia y en conjunto se completen las metas en términos de acceso, prevención, conformación de redes y uso racional de recursos, entre otros.

Desechar este insumo sería lamentable a la hora de debatir el proyecto de ley que la ministra de Salud ha manifestado que se radicará en el Congreso a principios del año entrante. De hecho, voceros del sector están de acuerdo en que se necesitan cambios, pero se trata de evitar un salto al vacío. O, lo que sería peor, un regreso al pasado, con la salud y su presupuesto dependiendo de la milimetría política regional.

Aunque aún hay tiempo para el diálogo franco y propositivo, como lo demostró el foro realizado por esta casa editorial el martes pasado, de él no se pueden excluir las buenas entidades. Hay mucho en riesgo.

EDITORIAL