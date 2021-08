Hasta el final

En cientos de colegios de corregimientos y veredas del Chocó, Amazonas, Arauca, Vichada, Casanare, Nariño y Putumayo están esperando la conexión a internet gratuita por 11 años, que en su momento anunció el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic).

Ni los alumnos de esas pequeñas poblaciones ni los de Bolívar, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Quindío, Risaralda, Valle y Bogotá, donde el ejecutor de ese contrato es la Unión Temporal Centros Poblados, saben que a causa de un turbio enredo que está bajo investigación se les va a demorar la posibilidad de conectarse al mundo.



El caso es lamentable. Es inexplicable que en un contrato de 1,07 billones de pesos las garantías que lo respaldan sean presuntamente falsas, como lo aseguran el Banco Itaú y el propio Ministerio, que denunció el caso ante las autoridades e inició la caducidad del contrato.



Un programa de esta magnitud, que busca apoyar la educación de los niños, no puede quedar enredado en una maraña de intermediarios, medias verdades y dilaciones en los procesos administrativos que el Mintic activó para que contratista, interventor y demás implicados respondan.



Es urgente establecer qué pasó con los cerca de 70.000 millones de pesos que se desembolsaron como anticipo y recuperarlos si se demuestra que no han sido invertidos en equipos, como asegura la Unión Temporal. Pero también es urgente establecer si, tal como lo reveló la Unidad Investigativa de EL TIEMPO, hay una ‘fábrica’ de garantías apócrifas para deslizar como auténticas en millonarias licitaciones públicas.

El hecho de que, para quedarse con un convenio por 18 millones de dólares, se hubieran presentado el mismo tipo de documentos dudosos ante la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme) es evidencia de que lo ocurrido en Mintic no es un caso aislado.



Pero también deja al descubierto que, no obstante las medidas que se han implementado contra la corrupción –como los pliegos tipo–, siguen apareciendo trampas que se podrían conjurar. Varios sectores afectados por este lío ya le están pidiendo al Gobierno que se conmine a los bancos a que inscriban ante la Superintendencia Financiera todas las garantías que respalden contratos estatales.



En este caso, el contratista dice ser un tercero de buena fe, el interventor asegura que ha cumplido con sus obligaciones y los intermediarios insisten en que las garantías sí se tramitaron. Por eso es indispensable que con la misma diligencia con la que han reaccionado el Mintic y la Contraloría, las demás autoridades hagan lo propio y establezcan cuanto antes lo que pasó.



Por ahora, la ministra Karen Abudinen ya apartó del cargo a 8 funcionarios, mientras avanzan las investigaciones, y dice que irá hasta las últimas consecuencias. Llegar hasta el final implica también reflexionar con sentido crítico sobre la suficiencia de todas las etapas del proceso. Mientras eso sucede, los niños de las veredas de esas 16 zonas del país siguen esperando una señal de internet; y el país, otra señal de que la corrupción no se siga apropiando de los dineros públicos.

