¿Hasta cuándo?

No parece normal que Bogotá siga registrando, casi que una vez por semana, la serie de acciones vandálicas y violentas que se denuncian en puntos de Suba, Usme y Kennedy. Con seguridad, cada día 28 se congregan allí personas con un solo objetivo: generar daño y provocar a la policía, pero puede ocurrir cualquier día y a cualquier hora, particularmente en la noche.

Quiénes están detrás de estas acciones sigue siendo una pregunta sin respuesta. Las autoridades no descartan que disidencias de las Farc o milicias del Eln las promuevan o que existan intereses políticos detrás de ellas. Y, por supuesto, las llamadas rentas ilegales, que van desde mafias del transporte informal hasta bandas de microtráfico. Como se ha denunciado en el pasado, los jóvenes captados para estas actividades reciben un pago por distraer a la Fuerza Pública, lo que termina impactando la seguridad en el resto de la ciudad.



Los continuos enfrentamientos ya le dejan pérdidas a Bogotá superiores a los 200.000 millones de pesos. El daño al mobiliario público, sedes administrativas, transporte y demás está afectando y atemorizando a miles de personas que viven en los alrededores de estas zonas.



Denuncias a través de distintos medios advierten de cómo estas llamadas protestas han derivado en un incremento de la inseguridad en los barrios aledaños, lo cual se traduce en atracos callejeros, asalto a buses e intimidación a pequeños comerciantes. A esto se añade la invasión de escenarios como parques y plazoletas sin que nadie pueda evitarlo.



El gobierno distrital y los organismos de seguridad les deben una explicación a los ciudadanos de por qué no ha sido posible evitar todo esto cuando se sabe dónde y cómo operan tales grupos. La gente quiere recuperar su tranquilidad, salir a trabajar y estudiar; quiere vivir en paz, algo que hasta el momento no ha sido posible conseguir.

EDITORIAL