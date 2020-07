Hallar un camino

No sobra nunca recalcar lo importante que es para una democracia la separación de poderes. De ahí que sea loable el espíritu del fallo –del que solo se conoce un comunicado revelado el jueves– con el cual la Corte Constitucional dejó sin piso el decreto legislativo con que el Gobierno habilitó a las demás ramas del poder para ejercer de manera virtual sus competencias constitucionales a raíz de la actual pandemia. Este incluye, desde luego, al Congreso. Eso sí, el alto tribunal precisó que lo aprobado en los meses anteriores está a salvo por la presunción de legalidad.

Pero el problema es que la pandemia sigue; y no solo continúa, sino que se acerca a su punto más crítico en el país. La situación extraordinaria que motivó el decreto que acaba de tumbar la Corte se mantiene vigente. Y en un momento tan complejo es fundamental que todas las ramas del poder público estén en funcionamiento, en particular el Congreso, al que le corresponde la tarea de legislar, claro, pero también la de ejercer control político sobre las decisiones del Ejecutivo.



El camino para el Legislativo es el de modificar su reglamento para así poder continuar con sesiones virtuales. Tal modalidad permitió que el anterior periodo sobresaliera, entre otros hechos, por el bajo ausentismo. Para ello hay varias alternativas, desde una interpretación del actual reglamento hasta un proyecto de ley que ya está en curso. Sin duda, esta es la opción que más certeza ofrece en términos de evitar que en seis meses se pierda el trabajo del periodo de sesiones que debe comenzar el próximo 20 de julio.



Por lo pronto, hay que decir que es vital que esta labor no se vea distorsionada por cálculos políticos de corto plazo. Aquí tienen que surgir consensos, pues se trata de salvaguardar un engranaje clave de la democracia, no de medir fuerzas. En tal sentido, no debería ser tan difícil hallar un punto común en la importancia de tener un Congreso activo y vigente en uno de los momentos más críticos de la historia del país.



EDITORIAL