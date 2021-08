Hace doscientos años

No podía pasar semejante fecha en vano. El jueves pasado comenzó a celebrarse el Congreso Nacional de Historia, con la asistencia de cerca de 130 expositores entre políticos, juristas, periodistas, funcionarios e historiadores, en el marco del Bicentenario de la primera Constitución pensada, debatida, escrita y promulgada para la República de Colombia: la Constitución de Villa del Rosario, en Norte de Santander, que fue proclamada en el llamado Congreso de Cúcuta el 30 de agosto de 1821.

Había que conmemorarlo. No era cualquier evento de nuestra complejísima historia. No era cualquier hito en la trama de un país que durante por los menos dos siglos ha estado pensándose maneras de reunir –bajo una serie de normas y de figuras que en verdad las representen– todas las culturas y todas las razas y todas las formas de pensar y de vivir que se han dado en su vasta y accidentada geografía.



El agotador Congreso de Cúcuta, una asamblea que pretendía juntar las Provincias Unidas de la Nueva Granada con la Confederación Venezolana, se reunió día a día entre el 6 de mayo y el 14 de octubre de 1821. Contó con la participación de próceres como Antonio Nariño, Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander, junto con 57 representantes de 19 provincias repartidos en cuatro comisiones, durante cerca de doscientas sesiones. Dio las pautas para montar la nueva república. Pero, sobre todas las cosas, echó a andar aquella Constitución de 191 artículos que puso sobre la mesa uno de los principales pulsos de esa democracia que nacía: centralismo versus federalismo.



Es importante revisar la Constitución de 1821, que promulgó la separación de poderes, defendió la libertad de expresión, terminó con la Inquisición y empezó el camino hacia la democracia, pues las preguntas que se hicieron sus diputados siguen siendo pertinentes y resulta importante notar lo dura que ha sido la lucha por una nación que no niegue la diversidad cultural ni prescinda del pluralismo que prometen las repúblicas.

EDITORIAL EL TIEMPO