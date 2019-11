Habrá metro

En medio de la turbulencia social que vive Colombia, la firma del contrato para la construcción de la primera línea del metro de Bogotá es una buena noticia, el epílogo de un proceso arduo que ratifica a la ciudad como principal dinamizadora de la economía y generadora de nuevas oportunidades para el país. El gerente del metro, Andrés Escobar, y los representantes de las empresas China Harbour Engineering Company Limited y Xi’An Rail Transportation Group Company Limited estamparon sus rúbricas en un documento que honra los compromisos adquiridos.

El presidente Iván Duque y el alcalde Enrique Peñalosa estuvieron presentes en el histórico momento no solo como garantes, sino como los gestores de una iniciativa que los bogotanos venían reclamando hacía décadas. Al tiempo que el mandatario capitalino expresaba que es con obras como se producen las verdaderas transformaciones sociales, el embajador encargado de la República Popular China, Xu Wei, dijo a Duque que su gobierno confía en Colombia y le expresó el deseo de que la crisis que enfrenta el país se supere prontamente.



El eco de las manifestaciones tal vez oculte un tanto la importancia de esta noticia, pero no cabe duda de que se trata del proyecto de infraestructura más ambicioso que se acometerá en la próxima década, una obra no solo de Bogotá, sino del país. Buena parte de los recursos que demandará su construcción –12,9 billones de pesos en inversión– se gastarán localmente, lo que permitirá generar fuentes de empleo, estimular otros sectores de la economía y dar un paso trascendental hacia una mejor movilidad y a la consolidación de Bogotá como destino de negocios y turismo.

Destruyendo no se consiguen reivindicaciones, es apostando por el futuro. Y una de esas apuestas es el metro para la capital FACEBOOK

TWITTER

El metro, valga recordarlo, será elevado, con una extensión de 23,9 kilómetros, entre Bosa y la calle 76 con Caracas; contará con 16 estaciones, será ciento por ciento ambiental, pasará por nueve localidades y beneficiará a 2,9 millones de personas. Las firmas ganadoras tendrán a cargo la ejecución de los trabajos y la operación del sistema durante 27 años. Lo que sigue es pulir la ingeniería de detalle para dar paso al acta de inicio de la construcción y confiar en que en cinco años los bogotanos puedan tener esta nueva infraestructura. “Que empiecen las obras ya para que Bogotá tenga pronto su metro”, expresó Duque.



Ahora que se han surtido todos los pasos legales y se cuenta con el beneplácito de la banca multilateral, corresponde a la Administración, en especial a la entrante, velar por su ejecución, sin duda, pero sobre todo empezar a construir una nueva narrativa en torno al metro, por lo que significa, porque cambiará rutinas, porque meterá a la ciudad en una nueva dinámica y nuevas discusiones; una narrativa que anime la cultura ciudadana y siente las bases de lo que podría ser la extensión de esta primera línea hacia el occidente, como es el deseo de la alcaldesa entrante.



La gente tiene que comprender, máxime ahora, que no es destruyendo como se consiguen reivindicaciones, sino edificando para el futuro. Y una apuesta en ese sentido es el metro para la capital, pues, como lo mencionamos antes, gracias a ella, la ciudad podrá producir nuevos dinamismos, nuevas oportunidades, más sentido de pertenencia. A los ciudadanos corresponde acoger una obra que cambiará vidas y que nos pertenece a todos.



editorial@eltiempo.com