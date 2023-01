Guerra y economía

Dos hechos que caracterizaron la geopolítica y la economía mundial durante 2022 seguirán influyendo en las perspectivas globales en el 2023. Se trata de la guerra que desató Rusia en Ucrania –que en febrero llega a su primer año– y de la disparada de la inflación, que impactó prácticamente a todas las economías en el planeta y condujo a la mayoría de los bancos centrales a elevar las tasas de interés, poniendo punto final al dinero barato.

La invasión de Vladimir Putin a territorio ucraniano continuará generando en este nuevo año un poderoso efecto en cadena en los frentes político, económico y de seguridad. De hecho, Rusia terminó el año pasado desplegando fuertes ataques de misiles contra la infraestructura ucraniana, mientras las fuerzas de Kiev siguen no solo resistiendo, sino avanzando en algunas regiones. El 2023 será un año definitivo en un conflicto bélico que inició el Kremlin, que hoy no cuenta con el poderío militar para finiquitarlo.

Por otro lado, la guerra rusa ha alterado el orden geopolítico global, ahondando la brecha entre Estados Unidos y China y Rusia, así como galvanizando la unión de Occidente en defensa de Ucrania. Europa y Washington buscarán distintos caminos para detener la confrontación más grande en el Viejo Continente desde el fin de la Segunda Guerra Mundial –incluyendo seguir robusteciendo la respuesta militar de Kiev–, mientras se mantiene la distancia entre la Casa Blanca y Pekín.

Un tercer frente como consecuencia de la invasión a Ucrania es el energético. La guerra ha desencadenado cambios en el mercado global de la energía, elevando precios de materias primas, disparando la inflación y realineando los flujos de combustibles en el mundo. Este choque, sumado a la disrupción por el covid en China, subió los índices de precios en todo del mundo a niveles no registrados en varias décadas y empujó a los bancos centrales a elevar las tasas de interés, con sus efectos en el crecimiento.

La economía también será protagonista global en este 2023. Tras recuperarse de la pandemia, el mundo transita hacia un freno drástico de las actividades económicas. Según Kristalina Georgieva, directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), un tercio de la economía mundial “estará en recesión” este año, incluida la mitad de los países de la Unión Europea. El FMI estima que el crecimiento global caerá en 2023 a un 2,7 por ciento, con una inflación de 6,5 por ciento a fines de año.

América Latina no estará ajena a los efectos de esta incertidumbre mundial y de la ralentización económica de China, Estados Unidos y los europeos. No obstante, podría beneficiarse en términos de los precios altos de las materias primas, energéticos y relocalización de inversiones. En el ámbito político, la ‘ola rosa’ de gobiernos de izquierda enfrenta el reto de consolidarse en medio del deterioro de condiciones económicas locales e internacionales, la persistente inflación y el bajo crecimiento. En el vecindario se espera, con no poco escepticismo, que Venezuela pueda avanzar en una hoja de ruta hacia una mayor democracia y restauración de las libertades. En conclusión, en 2023 se visualiza, desafortunadamente, un mundo más fragmentado, polarizado y con menor dinámica económica.

