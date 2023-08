Guatemala: aire fresco

Es factible que en las últimas 72 horas hayan aumentado las búsquedas en internet de usuarios guatemaltecos del relato bíblico en el que David venció a Goliat. Y es que a este episodio de la historia sagrada se han remitido muchos para referirse al triunfo de Bernardo Arévalo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, con el 58 % de los votos, derrotando a la ex primera dama Sandra Torres, quien había asegurado que cualquier resultado distinto a una victoria suya sería consecuencia de un fraude.

Aunque hijo de un expresidente, el ganador encarna la ilusión de cambio y renovación de millones de guatemaltecos. Hoy, en el país centroamericano sopla un viento de esperanza en medio de una muy dura realidad marcada por la corrupción, el auge del crimen organizado y el aumento de la pobreza. Su partido, Semilla, es una suerte de centro de pensamiento convertido en fuerza política, que ha sido objeto de varias actuaciones de una rama judicial seriamente cuestionada, con varios de sus integrantes sancionados por Estados Unidos.

Como parece ser la constante en estos tiempos, en Guatemala también se produjo un fenómeno que permitió surgir a una figura ajena a la política tradicional, con la diferencia de que Arévalo, sociólogo, escritor y exdiplomático de 64 años, tiende más a la moderación que a los extremos. Tiene ahora el duro reto de lograr que el entusiasmo que hoy reina, resultado de ver cómo una opción independiente ha podido triunfar, no haga rápidamente el tránsito a una decepción generalizada. No será fácil. No tiene mayorías en el Legislativo y el grado al cual el crimen organizado ha cooptado el Estado se hará evidente con cada decisión incómoda que tome.

A su favor tiene la voluntad de una mayoría de soltar pesados lastres, de apostarle a lo que hoy parece una quijotada. Ojalá lo logre y, así como conquistó la presidencia, pueda desterrar la corrupción y llevar a su país a mejores días. En ambos casos, contra todo pronóstico.

