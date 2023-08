Gobierno y gobernanza

De qué tanto logre un gobierno pasar de las palabras a los hechos depende en gran medida cómo los libros de historia se referirán a él en el futuro. Junto con los faros ideológicos que se elijan, con los nombramientos acertados de personas idóneas y con los ejercicios de priorización que se hagan, la manera como se gestiona la administración pública, las minucias del día a día, pero también la ejecución eficiente y transparente de los recursos son ingredientes indispensables en esta receta.

Junto con las reacciones que generó, también en el Ejecutivo, la alarma por la baja ejecución presupuestal –así el propio presidente Gustavo Petro haya demostrado con cifras en la mano que este dato se ubica en el promedio de los últimos gobiernos en lo correspondiente al primer año–, se escuchan con frecuencia reclamos tanto de funcionarios como de autoridades locales sobre las dificultades que enfrentan al intentar engranar sus esfuerzos con los del nivel central. Demoras, silencios y mensajes confusos son comunes en las quejas. Con relación a la ejecución, es válido el argumento presidencial, aunque esto no puede ser excusa para no tomar correctivos en algunos frentes en los que es evidente que la gestión avanza a paso excesivamente lento.

Frente a lo segundo, no sobra recordar que para la acertada dirección de esa nave gigante que es el Estado es fundamental una óptima gobernanza. Lo cual no pasa ni por lo político ni lo ideológico, sino por lo práctico: agendas establecidas con antelación suficiente; metas razonables que atiendan realidades; indicadores confiables que se alimenten con frecuencia; roles definidos; canales de comunicación fluidos; protocolos claros, fruto del conocimiento empírico más que teórico de cómo funciona el sector público. Todo esto es vital para que las directrices que se emiten desde lo alto de la pirámide se transformen en acciones concretas y con impacto real.

Los canales de comunicación internos son claves para llevar de las palabras a los hechos los grandes propósitos del Gobierno. FACEBOOK

El Gobierno, que apenas cumple un año, está a tiempo para tomar nota de los aprendizajes que estos primeros doce meses han dejado y hacer los correctivos que parecen necesarios en este campo. Una reingeniería oportuna que involucre, sobre todo, a las dependencias directamente responsables de la coordinación entre entidades y de estas con la Casa de Nariño.

Es bastante más importante de lo que parece el enviar a toda la burocracia estatal un mensaje claro sobre aspectos básicos de la gestión del Gobierno: lineamientos, objetivos, responsables y –reiteramos, porque es fundamental– canales de comunicación internos efectivos que a su vez permiten una óptima coordinación entre dependencias, que haya armonía, no rivalidad. Eso incluye también el oportuno nombramiento en propiedad de personas idóneas para vacantes con funciones de dirección y estrategia, ya que los largos retrasos en varios casos han sido notables.

No menos relevante es que el afán por mostrar resultados no termine afectando la credibilidad de las cifras oficiales, como parece ser el caso en lo relativo a las hectáreas de tierra formalizadas, dato que no superó algunos escrutinios y que, según versiones periodísticas, además habría generado tensiones entre dependencias.

En resumen, tan importante como tener un norte claro es trazar el camino para llegar a él. Y garantizar que este sea transitable.

EDITORIAL