Giro en movilidad

Como era de esperarse, la nueva administración de Bogotá ha dado a conocer la estrategia que implementará en el mediano plazo para atender una de las necesidades más apremiantes de los bogotanos, su movilidad, con un evidente distanciamiento del modelo que desde hace 20 años ha gobernado la política del transporte público en la ciudad: TransMilenio. La apuesta de Claudia López y su equipo ya no hace énfasis en el esquema de troncales y articulados, sino que se sustenta en alternativas férreas, aprovechando, entre otras ventajas, las redes existentes.

Así lo dejó claro la mandataria al dar por cancelado el proyecto de la troncal TransMilenio por la carrera 7.ª, no obstante haber quedado en etapa de adjudicación y recibido una inversión de miles de millones de pesos en estudios, diseños y compra de predios. El proyecto, que desde este espacio siempre consideramos necesario para dar continuidad al sistema que ya opera a lo largo de la carrera 10.ª y que sucesivas administraciones dejaron pasar, se encuentra congelado por decisiones judiciales hace cuatro meses.



López se ha inclinado por un modelo que defendió en campaña argumentando razones ambientales, de integración regional, de demanda de pasajeros e infraestructura. En ese sentido, explicó que la base de su estrategia serán sistemas eléctricos, particularmente en la 7.ª, que, además, se convertirá en un corredor ecológico. Así mismo, respaldó el modelo de trenes ligeros, más conocidos como Regiotram, uno de los cuales ya fue contratado por la Gobernación de Cundinamarca para el norte. Y están contemplados dos más, uno al occidente y otro al sur. También dio a conocer que la primera línea de metro, adjudicada en la administración Peñalosa, se extenderá hacia el norte, es decir, ya no finalizará en la calle 72 con Caracas, sino en la 100 con autopista Norte.

El giro en la movilidad de Bogotá debe garantizar que lo que se haga hoy sea sostenible a largo plazo, por el bien de la ciudad y sus recursos FACEBOOK

TWITTER

Finalmente, la Administración mantiene su decisión de dejar contratada una segunda línea de metro que permita integrar localidades como Suba y Engativá, así como sacar adelante la troncal de TransMilenio por la avenida Ciudad de Cali, que ya estaba incluida en el proyecto metro. Todos estos, temas que, según reveló la misma alcaldesa, fueron avalados por el Gobierno Nacional.



Se trata, sin duda, de un giro en la movilidad de Bogotá y de un cambio sustancial que respaldaron los bogotanos en las urnas, lo cual no admite discusión. Lo que sigue ahora es conocer el detalle de esta nueva apuesta, pues, en materia de movilidad, las decisiones que se adopten hoy serán determinantes para el futuro de la ciudad y la calidad de vida de las nuevas generaciones. De ahí que resulte esencial conocer a fondo tanto los estudios en los que se ha basado el gobierno para el nuevo esquema como la estructuración financiera para fondear los proyectos.



Como decíamos al comienzo, el de la movilidad era uno de los anuncios más esperados. En este momento, lo importante es que la Administración garantice que lo que se haga sea sostenible en el largo plazo para no repetir experiencias dolorosas como la quiebra del SITP o la suerte que ha corrido la misma carrera 7.ª, a la que, hasta ahora, no se le ha encontrado una solución definitiva.



editorial@eltiempo.com