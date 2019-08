Cuando los investigadores empiezan a encontrar evidencias sólidas de que el cambio climático reta a estructuras biológicas a sobrevivir, a través de un proceso de adaptación en el cual se mantienen las más fuertes, el asunto toma dimensiones preocupantes, y más si se trata de gérmenes que pueden comprometer la salud humana a niveles aún desconocidos.

Es el caso del hongo Candida auris, que desde hace unos meses asusta al mundo por la resistencia casi natural que ha demostrado hacia algunos de los fármacos que buscan combatirlo, y, según estudios recientes, sería el primero que logró evolucionar como consecuencia del cambio climático.



En concreto, una investigación recién publicada en la revista de la Sociedad Americana de Microbiología planteó la hipótesis de que esta levadura es un hongo emergente que a partir del aumento generalizado de temperaturas en la Tierra aprendió a sobrevivir a ambientes a los que no estaba acostumbrado, y ello le permitió invadir el cuerpo humano, que antes, a 37 grados centígrados, siempre fue inmune a él. Pero todo cambió.



En el 2009, este hongo se halló en el oído de un japonés y rápidamente hizo su aparición casi simultánea en tres personas de sendos continentes, con el agravante de que no se encontraba con qué contener su expansión, lo que llamó la atención de los científicos.



Y si bien algunos minimizan su presencia y dicen que respecto a este hongo todo está bajo control, del planteamiento riguroso se infiere que no sería el primero de este tipo de gérmenes que hacen fila, al igual que algunos virus, para maltratarle la existencia a la humanidad.



Con semejante evidencia, ya es hora de que la gente deje de tomar a la ligera el cuidado del planeta y las condiciones que favorecen estos cambios. Aunque se requieren políticas serias para enfrentar este fenómeno, todos, sin distingo, podemos aportar a preservar un poco más el mundo en el que vivimos. Total, los riesgos son compartidos.