Galán como inspiración

Conviene recordar el contexto en el cual se produjo el magnicidio de Luis Carlos Galán, hoy hace treinta años, para entender por qué sus ideas, como él mismo lo dijo, no solo no murieron, sino que hoy se hacen más robustas y pertinentes.



El país de 1989 era uno en el que el líder asesinado denunciaba con coraje el asedio del narcotráfico a las instituciones, denuncia fundada en hechos reales: conocía muy bien la capacidad que tenían las organizaciones criminales de entonces no solo para amedrentar, sino para cooptar la institucionalidad, combinando violencia brutal con corrupción. Los mafiosos querían instituir un narcoestado.

Galán sabía que algo así significaría la muerte de nuestra democracia y alzó, cuantas veces fue necesario, su voz para denunciarlo e invitar a la acción. Pero no solo el narcotráfico y el crimen organizado derivado de este acechaban la política en aquel tiempo. Una Constitución que no daba cuenta de las nuevas realidades sociales –la de 1886– y la herencia, todavía fresca en muchos campos, de la faceta más gris del Frente Nacional eran dos de los factores que impedían un sistema democrático cercano a la gente y con partidos capaces de tramitar sus necesidades. Funcionaban para la época instituciones creadas y modeladas a partir de un país que ya había comenzado una transformación profunda e irreversible y pedía a gritos un cambio.



Al tiempo que denunciaba el alcance de los tentáculos de la mafia, el líder santandereano también planteaba una y otra vez la necesidad urgente de reformas profundas para contar con partidos políticos a tono con la nueva Colombia. Era consciente de la importancia de cimentar más la democracia y de la urgencia de modernizar el Estado para así salvaguardar su legitimidad y garantizar la prevalencia del Estado de derecho. Así mismo, advertía sobre el peligro de los vicios del bipartidismo, en particular el clientelismo, la corrupción y el fraude electoral.



Seis lustros después, mucha agua ha corrido bajo el puente. Sería miope pasar por alto los logros del país en numerosos campos, lista que debe comenzar por la Constitución de 1991, cuyo espíritu es, sin duda, afín al del ideario del fundador del Nuevo Liberalismo. En este lapso, el país consiguió poner a raya la amenaza de los carteles a un costo enorme que incluyó el sacrificio de grandes hombres y mujeres, Galán a la cabeza. Con todos los problemas que hoy enfrenta Colombia, la comparación de indicadores claves en distintos campos –desde homicidios por cada cien mil habitantes hasta aquellos que miden la pobreza y la cobertura de servicios básicos– arroja como conclusión que pese a tropiezos y retrocesos, hemos avanzado como sociedad.



Pero es necesario reconocer, para decir con toda claridad que las ideas de Galán están llamadas una vez más a ser faro y guía, que buena parte de los males que él denunció y combatió siguen al acecho bajo renovados ropajes. Basta ver lo que ocurre en las regiones donde imperan las mafias que se disputan las rentas de la coca y la minería ilegal. En ellas, en otra escala, el crimen organizado tiene de nuevo toda la intención de cooptar el Estado y constituirse en amo y señor, aniquilando a quien se atreva a impedirlo.



Pero también hay que ver las encuestas que dan cuenta de la bajísima popularidad de los partidos y de instituciones como el Congreso de la República. Ni hablar del mal uso de los cupos indicativos: la ‘mermelada’, combustible de un engranaje clientelar que involucra votos y contratos o, en general, de los múltiples escándalos de corrupción recientes. Todo esto ha llevado a un ambiente de desencanto como el de finales de la década de 1980.

En ese momento Galán, con su valentía y claridad intelectual, dio forma a una esperanza potente, consistente en derrotar el narcotráfico y devolverle a la democracia su vitalidad y cercanía con la gente. Por eso, su muerte, aquella fatídica noche en Soacha, fue un mazazo tan doloroso. Parecía que se apagaba una de las pocas luces de esperanza que brillaban con fuerza en días aciagos y oscuros. Aun así, la sociedad se sobrepuso: los carteles fueron derrotados y el país siguió adelante, entre conquistas –como la Constitución de 1991 y el acuerdo de paz con las Farc, por mencionar dos– que han permitido que soplen vientos de esperanza y la permanencia de esos lastres que siguen impidiendo un despegue definitivo hacia una sociedad más próspera, pacífica e igualitaria.



Para soltarlos hacen falta liderazgos desbordantes de valor, transparencia, sensatez y profundo compromiso con la defensa permanente e inquebrantable del bien común, como única vía posible para la convivencia y la realización de cada uno de los individuos que componen un colectivo. Así era Luis Carlos Galán. Es hora, entonces, transcurridas tres décadas, de voltear a mirar su legado y de él sacar el coraje y la entereza que demandan los tiempos que corren.



