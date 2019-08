G7, buenas noticias

En épocas de crisis profunda del multilateralismo, que la cumbre del G7 de Biarritz no haya terminado en un desaire (como en Quebec en 2018) se considera una buena noticia, entre otras razones porque el clima de los tiempos que la precedieron estaba agitado por la guerra comercial entre China y Estados Unidos, por las tensiones con Irán, y porque la política interna de algunas de las principales capitales pasa por la cercanía de elecciones o por cambios de era, como en Alemania o el brexit.

Todas estas circunstancias fueron manejadas con maestría por el anfitrión, el presidente francés, Emmanuel Macron, que logró arrancar hacia China o Irán gestos conciliadores, o al menos no de rechazo, del siempre impredecible presidente estadounidense, Donald Trump, o consiguió un rotundo clamor de solidaridad del grupo hacia el desastre de los incendios de la Amazonia.



La ayuda de 20 millones de dólares prometidos (más 10 millones de libras de Londres) se considera escasa si se plantea como un asunto de corresponsabilidad hacia el principal pulmón del planeta, pero, sin duda, la intensa presión sirvió para que un desconcertante presidente Jair Bolsonaro accediera a enviar el ejército para tratar de controlar los miles de brotes de fuego en Brasil y se desatara un debate sobre cómo las políticas de los gobiernos terminan impulsando o siendo condescendientes con los factores que provocan los desastres ecológicos, una realidad de la que Colombia no se salva.



Quedaron temas pendientes, como la reincorporación de Rusia al diálogo político del G7 y ver si en algo avanzan las relaciones Washington-Teherán a partir del estropeado acuerdo nuclear o si se perfila alguna salida a la guerra de aranceles y tecnologías planteada con Pekín.



Pero en la cumbre del próximo año, el anfitrión será Trump –pocos meses antes de las elecciones en las que busca la reelección–, y con seguridad querrá lanzar en ella un golpe de efecto que le ayude a seguir, cómo no, sentado en la Casa Blanca.