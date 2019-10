Futuro desnutrido

Los hacedores de políticas tienen que tomar en serio los informes que, año tras año, por esta época reiteran que los niños son las principales víctimas de la falta de comida nutritiva, en un mundo que se mueve entre la injusta escasez y el vergonzoso desperdicio. Saber que la tercera parte de los menores de 5 años en el planeta son desnutridos debería ser una alarma general que movilizara acciones inmediatas a todo nivel, para atenuar estas cifras y no una mera referencia estadística.

Esto, en razón a que no son nuevas las cuentas que clasifican a 150 millones de menores de 5 años en el bando de los condenados a no aprender y a reciclar pobreza por culpa de la desnutrición crónica que les atajó el desarrollo del cerebro, ni las que dicen que otros 50 millones tienen bajo peso, que 340 millones carecen de vitaminas y otros 40 millones pasean su malnutrición en forma de sobrepeso y obesidad. Lo sorprendente es que, tal vez por lo abultadas, se hayan vuelto paisaje.



Todo con el agravante de que en medio de este oscuro escenario algunos ofrezcan atractivas soluciones que en realidad esconden intereses indebidos. Porque no de otra forma puede llamarse a quienes han desplazado la lactancia materna a punta de fórmulas infantiles que en países de ingresos medios y altos han aumentado su consumo –con todos sus riesgos– hasta en un 70 por ciento.



Y ni qué decir de la oferta de comida chatarra, que ya forma parte de la dieta normal de escolares y adolescentes, al punto de que el 20 % de ellos son obesos y a la vez incubadoras de enfermedades que les maltratarán la existencia de manera grave en la adultez.



Sin más, este es el horizonte que deja ver el Día Mundial de la Alimentación, celebrado ayer, y que desde hace 40 años reitera que la comida está tan mal diseñada y repartida que apenas alcanza para producir informes con cifras de desnutridos y malnutridos, que no hacen mover de los escritorios a quienes les deberían importar.