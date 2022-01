Futuro del trabajo

La semana pasada el Grupo Hada, una empresa colombiana de manufactura de jabones, anunció la reducción de su semana laboral de cinco a cuatro días. Según los ejecutivos de la compañía, la decisión se tomó con la intención de aumentar el bienestar social y la motivación de los empleados y así incrementar la productividad general. De esta manera, el país se une a una tendencia, que ya lleva activa varios años, orientada a la disminución de las horas trabajadas.



La discusión sobre una semana laboral de cuatro días se está presentando en varias partes del mundo y en múltiples sectores de la economía. Desde hoteles en Londres hasta productos de consumo masivo en Nueva Zelanda, pasando por exitosos experimentos en Islandia, España y los Emiratos Árabes, los líderes empresariales han encontrado en la reducción beneficios tanto en productividad como en impedir el agotamiento de los empleados.



Esta no es la única modificación drástica de los entornos y modalidades laborales que ha generado, y en ocasiones impulsado, la pandemia. No hay espacio social, económico o político que el coronavirus no haya impactado, y el mundo del trabajo no es una excepción. Además de la barrida de millones y millones de empleos en todo el mundo, la irrupción del covid-19, con sus restricciones sanitarias y sus efectos en la economía y las actividades productivas, ha transformado el quién, dónde, cuándo, cómo y cuánto se labora.

Un ejemplo de ello es el trabajo híbrido y remoto. A raíz de los confinamientos del inicio de la crisis sanitaria, las oficinas y las fábricas del mundo entero se trasladaron a los hogares, y este traslado aceleró una transformación digital, tanto de los entornos laborales como de los espacios privados de las personas. Si bien en Colombia la reapertura de los sectores productivos se tradujo en un retorno masivo de los trabajadores, muchos negocios y empresas han optado por arreglos “híbridos” que combinan presencialidad y trabajo desde casa.



A lo anterior se suma el hecho de que las cuarentenas de la pandemia les demostraron a muchos gerentes y muchas empresas que las TIC podrían permitirles recoger talento de otras ciudades y no anclados a las instalaciones físicas. Este fenómeno ha desatado escasez en mano de obra tecnológica que ahora puede trabajar para jefes y compañías, radicados en otras latitudes. La tecnología también empujó el crecimiento de aplicaciones y plataformas, de domicilios, transporte, hospedaje y otros servicios, que hoy proveen ingresos y empleo a cientos de miles de colombianos.



Si bien no todos los empleos, los trabajadores y las actividades son susceptibles de estas transformaciones, el futuro del trabajo –incluyendo las oficinas, fábricas y los informales– está cambiando a una rápida velocidad. Colombia, pese a las falencias estructurales de su mercado laboral, será también escenario de cambios. Nuevos arreglos, formatos y modalidades de trabajo ya están aplicándose en múltiples empresas como Hada. Resta ahora que el aparato estatal acomode las normas y reglamentaciones a esos escenarios.

