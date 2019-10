Fútbol: hora de dialogar

Con toda la razón, la dirigencia de nuestro fútbol saca pecho con cada logro conseguido en las canchas: desde una actuación histórica en una copa mundo hasta la aparición de nuestra liga en los escaños más altos de un escalafón mundial. Y es que en el plano deportivo la historia reciente de este deporte nos muestra una notable sucesión de éxitos en lo colectivo y en lo individual. Fuimos quintos en un mundial, somos un país exportador de talento como pocos en la región.

Pero dichas conquistas no son todavía suficientes para que el balompié colombiano se gane un lugar en la élite mundial. Para ello es necesario avanzar también en el plano administrativo. Urge mayor solidez institucional a todo nivel. Una verdadera estructura que garantice tanto la sostenibilidad hacia el futuro del actual auge como el respeto de los derechos fundamentales de hombres y mujeres que hacen el espectáculo.



La fórmula para lograrlo no es un misterio para nadie: se requieren reglas claras, fruto de un diálogo abierto con todos los actores en un marco de equidad y respeto mutuo.

Y en esta materia el panorama es oscuro. La Federación Colombiana de Fútbol y, en particular, la División Mayor del Fútbol Colombiano se han mostrado renuentes a sentarse a discutir con la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales –que representa a más de 1.400 jugadores, así como a una cantidad importante de mujeres futbolistas– su reciente pliego de peticiones.



No es el caso entrar a considerar las aspiraciones. Sí procede, en cambio, plantear que todo está dado para que se inicie el diálogo. Este debería ser el rumbo que tomen las cosas tras la reunión crucial programada para hoy a instancias del Ministerio del Trabajo. Desde 2007, la OIT se pronunció en ese sentido, pidiendo que los directivos del deporte consideraran a la agremiación como interlocutor y juntos trabajaran para fortalecer el deporte. Dimayor y Federación deben entender que avanzar por esta senda beneficiará a todos, incluidos ellos.

