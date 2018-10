Fujimoris en aprietos

Desde hace unas semanas soplan vientos huracanados para la familia Fujimori. A la decisión judicial que anuló el indulto concedido por el entonces presidente Pedro Pablo Kuc-zynski a Alberto, el expresidente, se sumó ayer la decisión del juez Richard Carhuancho –el mismo que puso tras las rejas al exmandatario Ollanta Humala y dictó prisión preventiva a Alejandro Toledo– de enviar de manera preventiva a prisión a Keiko, hija mayor de Fujimori. El motivo: una investigación que le sigue la Fiscalía por el ingreso indebido de recursos, al parecer provenientes de la firma Odebrecht, a su campaña presidencial de 2011. Se la acusa de lavado de activos, en una medida que también cobijó a otras 19 personas, entre ellas dos exministros.

Ambas decisiones pusieron patas arriba la ya convulsionada política peruana. Esta acaba de vivir un pulso entre el presidente Martín Vizcarra y el Congreso –donde el partido de Keiko, Fuerza Popular, es mayoría– por la aprobación de cuatro reformas constitucionales para luchar contra la corrupción y reformar la justicia. La revocatoria del indulto de Fujimori padre tuvo lugar en ese momento e hizo muy tortuosa para el Ejecutivo la aprobación de estas. Finalmente lo consiguió, no obstante la decisión de Vizcarra de pedir que los ciudadanos no apoyen una de ellas –la que establece las dos cámaras en el parlamento– al considerar que las reformas introducidas desvirtúan el espíritu original de la reforma. Ahora serán sometidas a consideración del pueblo el próximo 9 de diciembre en un referendo.



Aún no se sabe si Alberto Fujimori regresará a prisión, lo cual incluso el presidente Vizcarra mira con duda, a tal punto que apoya un proyecto de ley que parece hecho a la medida del expresidente para que mayores de 80 años no vayan a la cárcel. Tampoco es claro qué pasará en el Congreso tras la decisión del juez Carhuancho. La pregunta es hasta qué punto el nuevo panorama pueda minar, aún más, la gobernabilidad de Vizcarra.



