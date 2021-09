Fuga de presos

La ola de fugas de personas retenidas en estaciones de policía o en las denominadas URI de Bogotá tienen un denominador común: el sobrecupo. La cantidad de personas que llegan a estos lugares –hombres y mujeres– sindicadas de diversos delitos pone en aprietos no solo a la Policía, sino a la misma sociedad y desdice de las condiciones mínimas que deberían brindar estos lugares a los propios implicados.

El diagnóstico de la situación es claro desde hace rato. Hay más personas retenidas que espacio para alojarlas. Las escenas de presuntos delincuentes esposados a las barandas de una escalera o en el mobiliario de un parque adyacente o hacinados en un minúsculo cuarto en condiciones precarias no corresponden a lo que debería ser un sistema eficaz de aplicación de justicia.



Pero el problema es más profundo y hace parte de esa cadena sin fin en que se ha convertido la seguridad en nuestras ciudades: hay un incremento de la inseguridad a todo nivel, hay reacción de las autoridades y se producen las capturas que tanto reclama la gente. Y hay unos jueces que deciden su suerte. El asunto es que no hay cárceles suficientes ni URI suficientes, y los despachos judiciales viven atestados de procesos sin resolver. La sola combinación de estos dos elementos genera el hacinamiento descrito y las consecuencias que ello conlleva.



El hacinamiento en estos lugares supera el 150 por ciento, hay quejas por mala alimentación y falta de vacunas contra el covid. ¿Y las soluciones? Las hay, pero avanzan a paso lento. Se están construyendo nuevos centros de detención y la solución más urgente, la de las cárceles, tardará al menos cinco años si se amplía La Picota, como se ha informado. Mientras tanto, el drama continúa y de no hallarse una fórmula intermedia, no será extraño que las fugas de presos se sigan repitiendo. No deja de ser paradójico que cuando se hace lo que la gente pide (que se capturen ladrones), estos se conviertan después en un encarte.

EDITORIAL