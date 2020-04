Fricción innecesaria

En medio de un ambiente sensible, de medidas extremas e inéditas, pero también de esfuerzos colectivos y constantes mensajes de autocuidado, era apenas natural el revuelo que causó el episodio de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, haciendo mercado, no sola, como lo dictan las normas, sino con su pareja, la senadora Angélica Lozano. Como posteriormente lo reconocieron, las dos están llamadas a dar ejemplo con sus actos, pero esta vez fallaron y por esa razón presentaron disculpas a través de sus perfiles en las redes sociales. Es que la autorregulación es la clave para que tenga éxito el esfuerzo colectivo que se ha emprendido para enfrentar la pandemia. Contrición aparte, el revuelo tuvo tintes de política, en este país donde la polarización no tiene tapabocas.

Ocurrió que la Fiscalía abrió una indagación a López en respuesta a un conjunto de denuncias ciudadanas. Está claro que a la entidad le corresponde actuar de esta manera cuando alguien acude ante ella alertando sobre la posible comisión de un delito. Hasta ahí puede decirse que la Fiscalía hizo su tarea, así exista cierto consenso respecto a que la conducta no amerita el tránsito al terreno penal.



Lo que sí merece una reflexión es la manera como se dio a conocer la apertura de la indagación y la forma como la alcaldesa, al saber esto, le pidió al Presidente que sus diferencias no pasaran por el ente acusador. En lo que concierne a la Fiscalía, tienen razón quienes se cuestionan si era necesario el despliegue que se le dio a un trámite que no tiene mayores connotaciones en el futuro. Vale preguntarse sobre la necesidad de haber procedido así sobre todo en un contexto en el que la polarización emerge como obstáculo significativo a la hora de generar los consensos mínimos que exige esta crisis.



Queda mucho que hacer y lo mejor será que la Administración Distrital trabaje en un ambiente de unidad con las demás instituciones. Y que todos sepamos que de nuestro cuidado depende no solo nuestra vida, sino la de nuestra familia y los demás colombianos.



EDITORIAL