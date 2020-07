Freno a Patios

Los ciclistas aficionados que semanalmente se daban cita para ascender hasta el alto de Patios, en la vía que comunica a Bogotá con La Calera, tuvieron que frenar en seco. En el último puente festivo, alrededor de 7.000 de ellos se encontraron en el ascenso y al final de la cúspide, en un acto de aglomeración que, dadas las actuales circunstancias, puso en alerta a las autoridades y obligó a suspender dicha actividad hasta nueva orden.

El asunto no tuvo que ver solo con la cantidad de personas, sino con la indisciplina de muchas de ellas. Varios armaron equipos para ascender (lo cual está prohibido), y otros lo hicieron sin medidas de seguridad, sin tapabocas. Esto también llevó a que la Secretaría de Movilidad y la directora del IDRD tomaran la drástica decisión de suspender el ascenso mientras se estudian nuevos protocolos. Lo propio ocurrió en la vía de El Verjón.



Tal vez por unos pocos pagaron todos. Pero así funcionan las cosas cuando se trata de proteger la salud. Los ciclistas deberían ser los más conscientes de ello y contribuir a buscar alternativas para evitar las aglomeraciones y usar elementos de bioseguridad.



Como lo hemos repetido varias veces, la disciplina social es la única que hará posible volver a cierta normalidad. No hay otra forma. Y es lo que se espera ver el día en que también se establezcan protocolos para reabrir los parques de Bogotá y su tradicional ciclovía, que reúne cada domingo a cerca de 1,5 millones de personas.



Ascender a Patios, disfrutar de un parque o una plazoleta, rodar por la ciclovía forman parte de la rutina de los bogotanos. Son sus actividades predilectas. Pero, por lo mismo, concentran gran número de personas. Regresar a ellas dependerá de las decisiones de las autoridades de salud y, sobre todo, del buen comportamiento que exhiban los ciudadanos, que si bien acuden a estos sitios para sentirse más saludables, ello no debe llevarlos al relajamiento y convertirlos en una amenaza para el resto de la sociedad.



EDITORIAL