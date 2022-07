Frenar la deserción

En estos días, cuando son tan frecuentes los ejercicios de priorizar los desafíos que el país tiene por delante y que serán los que ocupen los esfuerzos del nuevo Gobierno, hay uno que necesariamente tiene que estar en la parte más alta de la lista: disminuir la deserción escolar.

Si bien es cierto que en los últimos tiempos las cifras muestran una cierta desaceleración de la tendencia, esta sigue siendo muy preocupante. Como lo acaba de revelar este diario, un poco menos de la mitad de los estudiantes que comienzan la primaria no terminan el bachillerato en Colombia. Esto según cifras del Sistema de Matrícula Estudiantil del Ministerio de Educación (Simat). El abandono de los estudios es una constante en la educación pública. Da una idea de lo que ocurre la cifra del año pasado, cuando 534.178 jóvenes terminaron el bachillerato. Una cohorte que apenas tres años atrás, cuando cursaba octavo grado, estaba conformada por 729.095 alumnos. A su vez, un estudio reciente de Fedesarrollo reveló que por cada 100 niños que se matriculan en primero de primaria, solo 44 culminan la secundaria y apenas 39 pueden acceder a la educación superior. Se trata de un fenómeno al que hay que sumar el de la inasistencia, que involucra a tres de cada diez niños y niñas en edad de estar matriculados.



Los motivos que llevan a que sean tantos los menores y jóvenes que optan por no seguir con su formación o ni siquiera iniciarla parecen bastante claros para los expertos: la atomización de la oferta, esto es, que son muchos los menores que deben cambiar de institución al terminar un ciclo escolar, lo que con frecuencia implica también un nuevo modelo pedagógico; problemas económicos en sus hogares que coinciden con incapacidad del sistema de costear gastos claves como transporte y útiles; escasez de cupos disponibles y frustración derivada del choque entre las expectativas y necesidades de los niños y niñas y lo que las instituciones están en capacidad de ofrecerles. Este triste fenómeno contrasta con el importante logro que ha obtenido el país en las últimas décadas al triplicar la cobertura del sistema educativo.

También son muy evidentes las consecuencias que trae el abandono de los colegios. Basta mencionar dos: la imposibilidad de romper el círculo de la pobreza para millones de niños y niñas pertenecientes a sectores vulnerables y todo lo que esto implica a mediano y largo plazo para el país, y el quedar expuestos no solo al reclutamiento forzado por grupos armados ilegales, sino a los tentáculos de otras tantas redes del crimen organizado que se nutren de la vulnerabilidad de los jóvenes desescolarizados. Con frecuencia no se dimensiona lo que significa para una persona de escasos recursos y para toda su familia la tragedia de no poder seguir con los estudios.



Frente a esta cruda realidad, la Defensoría del Pueblo pidió a las secretarías de Educación iniciar una búsqueda de estudiantes en riesgo de desertar. Actuar en clave de prevención es importante y urgente, como lo es también apuntarles con estrategias claras y metas concretas a las causas estructurales del problema. Las cuales, como ha quedado claro, están muy bien diagnosticadas.

