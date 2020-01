Francisco y Benedicto

Cuando el entonces papa Benedicto XVI comunicó su decisión de poner fin a su papado, puso en aprietos a la Iglesia. La última renuncia de un pontífice había ocurrido hace cerca de 600 años, y no estaba claro el futuro del obispo de Roma, que para entonces tenía 85 años. Pronto se supo que se le otorgaría el título de papa emérito y que, vestido de blanco, permanecería en el Vaticano viviendo una vida marcada por el silencio y la oración.

Así fue, en términos generales, hasta enero, cuando causó enorme revuelo la aparición de un libro supuestamente escrito por él junto con el cardenal guineano Robert Sarah, reconocido por sus posturas conservadoras. En él se incluía una defensa suya del celibato sacerdotal, justo en vísperas de la publicación por Francisco de las conclusiones del reciente Sínodo de la Amazonia, en las que, según se rumora, es posible que se abra la puerta para la ordenación –en dicha región– de hombres casados. Casualidad o no, la polémica también coincidió con el estreno mundial de la exitosa película Los dos papas, basada en hechos reales y que contrapone las personalidades de Bergoglio y Ratzinger.



Vino una gran tormenta. No era para menos. Al punto de que el obispo alemán Georg Gänswein, su secretario personal, salió al paso afirmando que el papa emérito, aunque sabía que el cardenal preparaba un libro y le había enviado un “breve texto suyo sobre el sacerdocio, autorizándolo a usarlo como él deseara”, no había “aprobado ningún proyecto para un libro de doble firma ni había visto y autorizado la portada”.



Una intervención que no logró calmar las aguas. Quedan muchas dudas en el aire, comenzando por la de hasta qué punto Benedicto –de 92 años– está al tanto de lo ocurrido o si, como algunos han sugerido, su figura ha podido ser manipulada por el sector más conservador de la Iglesia. En medio de la tormenta, dos cosas sí quedan claras: el Vaticano sigue siendo muy pequeño para albergar dos papas, y urge reglamentar la figura del papa en retiro.