Fortalecer lo colectivo

A estas alturas, buena parte de los habitantes del planeta ya tienen mucha más claridad con respecto a las repercusiones futuras de la actual pandemia de covid-19 en sus respectivas sociedades y, en especial, en su quehacer cotidiano.

Más allá de las discusiones que persisten acerca del tipo de medidas necesarias para las semanas que vienen, según la información epidemiológica disponible, es un hecho incontrovertible el brutal impacto de este virus en términos de pérdida de vidas humanas, de cambios profundos en rutinas y estilos de vida y, por supuesto, en lo que concierne a la economía. La más reciente previsión del Fondo Monetario Internacional apunta a una contracción sin antecedentes del 3 por ciento del producto interno bruto mundial. Una realidad dura y compleja que trae consigo retos enormes para el planeta y el país.



A los que ya se han mencionado, y que tienen que ver con el empleo y el acceso a bienes y servicios básicos por parte de la población que sentirá con más fuerza la tormenta que se avecina, hay que añadir dos que por momentos, no obstante su importancia, terminan opacados por los que surgen como más urgentes. Es el caso de la desigualdad y la salvaguarda de los principios democráticos, sombrilla que cobija la protección de la intimidad y privacidad de las personas.



Acerca del primero, tal y como lo ha puesto de relieve el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, la pandemia no solo ha dejado en evidencia profundas inequidades en todo el planeta, sino que trae consigo un riesgo enorme de que se agudicen en los tiempos por venir. No es gratuito que en una ciudad como Nueva York, los índices más altos de mortalidad se presenten en los sectores donde son mayores las carencias a todo nivel –y en todos los campos–.



El funcionario se ha referido principalmente a las mujeres. Al aumento de la violencia doméstica, de la que suelen ser las víctimas, y a cómo un porcentaje muy alto de los 200 millones de puestos de trabajo que la OIT ha calculado que se perderán en el mundo en los próximos meses estaban ocupados por ellas. Así mismo, migrantes, minorías, menores, en fin, todas aquellas poblaciones vulnerables que habitan los márgenes de la sociedad corren enorme riesgo de ver pauperizadas sus ya difíciles condiciones de vida. Basta ver el drama que hoy viven los migrantes venezolanos en la capital para lograr acceder a las ayudas de los gobiernos distrital y nacional. Conforme la situación se torna más compleja en su entorno, se hacen más visibles su vulnerabilidad y desventaja. Ha de mencionarse también la grave situación de los municipios más apartados del país, que se ven indefensos ante la llegada –o posible llegada– del virus a causa de una infraestructura de salud absolutamente precaria e insuficiente, muchas veces consecuencia de décadas de corrupción.



Así mismo, es cierto que una amenaza inesperada y de una envergadura colosal como la que hoy enfrenta el mundo obliga a los gobiernos a transitar por terrenos inéditos en materia de regulación de sociedad. La necesidad de preservar la vida de cientos de miles de personas y el no contar con herramientas como una vacuna, o retrovirales de probada efectividad, han propiciado medidas restrictivas sin antecedentes en cuanto a su severidad y alcance. Determinaciones que son justificadas y necesarias, que no quede duda. Ocurre también que ante tal grado de zozobra e incertidumbre, los mecanismos de control propios de la democracia, tanto los que pasan por las instituciones –sistema de frenos y contrapesos– como los que tocan a la sociedad civil, amplían márgenes de tolerancia hacia quienes ejercen el poder. Esto es comprensible e inevitable en el marco de una situación de crisis. El Estado de derecho así lo prevé, y para ello están los mecanismos a los que el Gobierno Nacional ha recurrido.

Ahora bien, es preciso advertir que esta realidad tiene que ser asumida –a todo nivel– no como un cheque en blanco que dé pie a excesos, sino como una responsabilidad mayor consistente, sobre todo, en el reto de proteger a la población. Garantizar el bienestar de la mayoría sin que esto lleve a comprometer la vigencia de derechos fundamentales.



En este orden de ideas, hay que referirse a la necesidad de que exista un límite entre la intimidad de las personas y el valor de los datos sobre la cotidianidad de cada uno de los ciudadanos, como herramienta para hacerle frente a la pandemia. Deben estar claras y ser acordes con la ley las reglas bajo las cuales funcionen aplicaciones digitales que tengan como fin recolectar y procesar dicha información.



El desafío se resume en que esta vivencia colectiva, inesperada y brutal para tantos, debe llevar a revertir y no acentuar todo aquello que hoy nos impide sentir que estamos en el mismo barco.



