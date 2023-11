Flor de un día

Con toda su artillería arremetió el régimen de Nicolás Maduro contra el intento de la oposición de llevar a cabo unas elecciones primarias con el fin de elegir a quien el año entrante, en un escenario cada vez más utópico, le disputara en las urnas la presidencia al oficialismo.

Un fallo del Tribunal Supremo, controlado por el régimen, no solo le quitó cualquier validez legal al proceso que arrojó como ganadora a María Corina Machado con más de dos millones de votos, sino que ordenó investigar a quienes lo organizaron por diversos delitos. De paso reafirmó la inhabilidad de quince años que pesa sobre Machado.

Y como si lo anterior fuera poco, el fallo también ordena la incautación de todos los documentos relacionados con el proceso, lo que alimenta el temor de que estos datos sean utilizados, como ha ocurrido en el pasado, para perseguir a opositores y vetarles la posibilidad de desempeñar cargos públicos.

De acuerdo con lo dicho por el Supremo, no pueden llevarse a cabo elecciones en Venezuela que no estén bajo la tutela del Consejo Nacional Electoral, no obstante procesos como el de la Universidad Central de Venezuela, que tuvo el visto bueno del régimen y no estuvo a cargo de esta entidad.

Con esta decisión se disipa la esperanza que había generado la firma del compromiso de Barbados entre el Gobierno y la oposición. Estados Unidos, a través de su secretario de Estado, Antony Blinken, ya le hizo saber a Maduro que las sanciones que se levantaron a cambio de ver pasos concretos hacia la democracia pueden regresar. Y es que no tiene ningún sentido hablar de apertura de la dictadura de Maduro si al primer intento de la oposición de organizarse para participar en una contienda democrática recibe esta respuesta.

Está a tiempo Miraflores de recapacitar. La democracia es en serio, es transparencia y credibilidad, no una pantomima.

EDITORIAL