Filantropía y esperanza

No es nuevo. El mundo de las últimas décadas, con vocación a los problemas pero también a las soluciones, ha estado volviendo la vista a esos benefactores de escala global que se van convirtiendo en una marca: Gates, Buffett, Soros. Especialmente porque su riqueza y causas filantrópicas alientan a muchos a pedirles que asuman una mayor responsabilidad en los destinos del planeta. Hoy, cuando se habla del cambio climático, pobreza, hambre, las miradas se vuelcan a figuras como el Jeff Bezos de Amazon, el Elon Musk de Tesla y el Mark Zuckerberg de Facebook en busca de remedios que sirvan a la humanidad. Al fin y al cabo, las fortunas que suman estos nombres superan el producto interno bruto de algunos países de la Tierra.



Ha sido común escuchar que varios de estos apellidos se encuentren asociados a causas fundamentales de la humanidad: para no ir demasiado lejos, Gates, el fundador de Microsoft, no solo se la pasó advirtiendo sobre la posibilidad de una pandemia desde varios años atrás, sino que, precedido por su fundación filantrópica, se ha dedicado a trabajar para que se haga lo suficiente para combatir la próxima peste. Lo mismo se puede decir de Bezos y su reciente decisión de donar 10.000 millones de dólares para combatir el cambio climático y de los aportes de Buffet a causas humanitarias que incluyen la paz en Colombia.



En todo caso, durante la lucha contra el covid y la debacle ambiental, grandes personalidades han vuelto a pedir el auxilio de estos filántropos que, con sus corporaciones multinacionales, sobrepasan en popularidad y en capacidad de acción a muchos líderes mundiales.

La semana pasada David Beasley, el director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, les dijo a los medios de comunicación que una donación "de una sola vez" de los principales billonarios de Estados Unidos podría salvar las vidas de 42 millones de seres humanos. Musk contestó que vendería acciones de Tesla "ahora mismo" y donaría 6.000 millones de dólares a las Naciones Unidas si se le mostraba un plan con contabilidad abierta. Beasley le respondió entonces que se encontraran en cualquier parte –"en la Tierra o el espacio"– donde pudiera ver a la gente: habló del espacio, claro, porque su exploración ha sido un proyecto fundamental tanto de la empresa de Musk como de la de Bezos. Y así hizo eco de las recientes palabras del príncipe William de Inglaterra: "Salvar a la Tierra viene antes del turismo espacial –dijo–, necesitamos a las grandes mentes enfocadas no en buscar dónde mudar a la especie, sino en salvar este planeta".



Se está viendo, en suma, un contexto novedoso, con inmensas posibilidades y que se alimenta de la actitud solidaria que estas mentes privilegiadas ya han puesto a prueba con generosidad: un llamado para que den más pasos en las soluciones que el planeta no puede seguir aplazando. La veloz respuesta de Musk puede ser una señal de que no es tan descabellado pensar que un día se selle un nuevo compromiso que contribuya a un mundo con menos brechas.

