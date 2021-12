Figuras que se fueron

Hubo una vez, de los años setenta a los noventa, que pudo decirse que los colombianos teníamos una reserva de historias en común: las telenovelas, las comedias de situación, los programas de concurso, los noticieros y los seriados de la osada televisión nacional eran extraordinarios, y no solo eran una crítica y una celebración de nuestras idiosincrasias, y no solo recreaban los pasados que el país no había superado y ponían en escenas las principales obras de la literatura colombiana de los siglos XIX y XX, sino que nos daban una seguidilla de protagonistas –de personajes y figuras de la televisión– que tendían a servirnos como arquetipos.

No quiere decir que los últimos veinte años de nuestra televisión, marcada por los canales de cable y las plataformas, hayan sido en vano: se han llevado a cabo producciones magníficas en estas dos décadas. Sin embargo, es importante reconocer, y más en estos tiempos, cuando se han estado yendo, a los artistas que fueron verdaderos pioneros de las producciones audiovisuales que unieron y transformaron al país alrededor de sus propias historias.



La muerte de la estupenda actriz Raquel Ércole, hace unos días nomás, resultó un recordatorio del esplendor de nuestra televisión. Este mismo año se habían ido una serie de presencias que fueron fundamentales para la cultura colombiana: el realizador Alí Humar, el compositor Mario Gareña, el actor Carlos el 'Gordo' Benjumea. Y antes, en los últimos tiempos, habían fallecido figuras como el libretista Fernando Gaitán, el animador Jotamario Valencia y el actor Héctor Ulloa.



Desde que murieron Fernando González Pacheco y Gloria Valencia de Castaño, en fin, se han estado yendo las caras y las voces que protagonizaron una edad de oro de nuestra televisión. Y este segundo año de la pandemia, cuando tantos se preguntan por el estado de nuestra producción audiovisual, es una oportunidad para entender que tenemos a la mano la gloria que tuvimos.

EDITORIAL

(Lea todos los editoriales de EL TIEMPO, aquí)