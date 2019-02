Festín con narcofortunas

Ni el Gobierno ni el país pueden permitir que se repita el festín que políticos, funcionarios y testaferros se dieron hace unos años con los bienes incautados al narcotráfico y a los corruptos de cuello blanco. El saqueo de la vieja Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) fue un episodio vergonzoso que no se puede replicar con los más de 7,7 billones de pesos en activos que a la fecha hay incautados, una suma idéntica a la que el Gobierno aspira a recaudar con la ley de financiamiento.



Tal como lo reveló este fin de semana la Unidad Investigativa de EL TIEMPO, de nuevo la corrupción, las presiones políticas y la falta de dientes de la Sociedad de Activos Especiales (SAE, (entidad que reemplazó a la corrupta DNE) acechan esta narcofortuna, representada en más de 24.000 propiedades, llámense edificios, haciendas, sociedades y apartamentos de lujo, regados por todo el país. De estos, hay más de 11.000 activos, tasados en 2 billones de pesos, invadidos por testaferros de capos o personas que alegan tener palancas políticas, para seguir sacándoles provecho.



El reto es enorme y se necesitan voluntad y herramientas. Por ello, es risible, por decir lo menos, que la SAE tenga apenas 50 funcionarios, sin facultades de policía judicial, para desalojar a estos personajes que incluso los amenazan de muerte o secuestran para destruir los bienes, como ocurrió con el palacete de ‘la Gata’, en Barranquilla, o con una casona vinculada a Salvatore Mancuso, en Córdoba, que literalmente destruyeron.



Sin duda, la labor de esa entidad es peligrosa y monumental, si se tiene en cuenta que el 62 por ciento de los bienes que ha incautado la Fiscalía los han entregado con ocupaciones ilegales. A eso se suma la herencia negra de la DNE: 8.137 bienes con ocupaciones ilegales.



El propio fiscal general, Néstor Humberto Martínez, ha alertado insistentemente al Gobierno, a la SAE y al Ministerio de Hacienda sobre las deficiencias de fondo en el manejo de esa narcofortuna y el hecho de que, a pesar de que estén inmersos en procesos de extinción de dominio, sigan en manos de grupos criminales, como el ‘clan del Golfo’ o las mafias de Caucasia. Y tiene por qué saberlo. Esa misma entidad está prácticamente rehaciendo expedientes engavetados contra los saqueadores de la DNE, para que ese caso no quede impune. Y adelanta una monumental investigación para destapar una mafia interna que venía exigiendo jugosas sumas a procesados, para devolverles los bienes incautados. Ya están tras las rejas un alto funcionario de Córdoba y una fiscal, pero faltan más nombres.



Tras las denuncias de EL TIEMPO, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, manifestó que se ha avanzado mucho en la identificación de los bienes y en quitarles los títulos a los investigados. Además, respaldó el trabajo de la SAE y dijo que pronto habrá anuncios. Ojalá estén relacionados con la defensa de la ley de enajenación temprana de esos bienes, que acaba de ser demandada ante la Corte Constitucional; con el fortalecimiento del equipo encargado de recuperar y monetizar los bienes de quienes han desangrado el país y con el blindaje de la SAE, de políticos que ya empezaron a acecharla. Es clave todo ello, pues no puede seguir esta burla, esta afrenta, ante esfuerzos que tanto han costado al país, inclusive en vidas.