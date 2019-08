Fervor empantanado

Hoy hace un año, el país amanecía con la noticia de que más de 11 millones de colombianos habían acudido a las urnas para expresar, a través del apoyo a siete proyectos de ley, su rechazo a la corrupción. Una consulta que se convocó luego de que quienes la promovieron lograron recopilar más de 5 millones de firmas, que respaldaron acudir a este mecanismo de participación popular.

Y, aunque la consulta no logró la votación requerida –faltaron apenas 468.922 votos– para superar el umbral y así obligar al Congreso a tramitar las iniciativas, tan robusto respaldo sí generó un hecho político de enorme envergadura. Primero, fue una cantidad histórica de rúbricas; luego, una cantidad de votos que sorprendió, dado que fue una cita atípica en las urnas, y no hubo estructuras políticas activas que motivaran a la ciudadanía a acudir a los puestos de votación.



El impacto de lo ocurrido ese domingo fue tal que el mismo presidente de la república, Iván Duque, tomó nota del mensaje enviado y anunció una mesa técnica con representantes de todas las fuerzas, de la cual salieron siete proyectos en el mismo sentido de los que conformaron la consulta.

Las circunstancias que motivaron este hecho político siguen latentes, pero ahora ronda un sentimiento

Trescientos sesenta y cinco días después, solo uno de ellos está cerca de convertirse en ley, el de la rendición de cuentas para parlamentarios, concejales, diputados y ediles. Está pendiente de que la Corte Constitucional lo revise.



Los restantes continúan sin concretarse. Cuatro de ellos ya se hundieron, y dos siguen en trámite. Hay algo claro: independientemente de las consideraciones que cada uno de estos proyectos merece –en su momento, desde estas líneas se habló de la inconveniencia de por lo menos uno de ellos–, la manera como se dio su tránsito por el Legislativo estuvo lejos de ser la indicada. No transcurrió en los términos que los colombianos esperaban. Un año después, el rechazo de la opinión a la corrupción es el mismo, y a este sentimiento se le suma ahora el de la frustración por cómo se empantanaron estas iniciativas en el Congreso.



Aquí encontramos todo un repertorio de recriminaciones mutuas entre el Ejecutivo y las bancadas, en particular aquellas que, como la Alianza Verde, fueron más cercana a este paquete. Desde esta orilla reclaman, entre otros puntos, que el mensaje de urgencia de Palacio para cuatro de los proyectos llegó demasiado tarde. También hubo episodios francamente bochornosos, como el que llevó al hundimiento, a última hora, durante el cierre de la anterior legislatura, de la ley que ponía fin al privilegio de casa por cárcel para exfuncionarios condenados por actos de corrupción. Por no mencionar las múltiples maromas de algunos congresistas para obstaculizar el avance de las iniciativas, sin que el empantanamiento de estas le pasara factura a su imagen. Se ha dicho también que los textos que sobreviven lo hacen sin componentes claves y, a juicio de quienes han liderado la causa, vitales para que sean realmente efectivos.



Lo cierto es que las circunstancias que motivaron este hecho político siguen latentes. El Ejecutivo no puede hacer caso omiso. El Congreso, por su parte, tiene una nueva oportunidad de enviar el mensaje de que sus prioridades son las mismas de la gente.

No es más.



