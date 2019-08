Fernández & Fernández

Casi al alcance de la mano le quedó la presidencia a la pareja Fernández y Fernández (Alberto y Cristina Kirchner, como su ‘vice’) luego de su contundente triunfo en las elecciones primarias en Argentina, unos comicios que en términos prácticos no son más que un sondeo real o un anticipo de las presidenciales del 27 de octubre, pero que en este caso dejaron conclusiones que pueden ser lapidarias para el intento reeleccionista de Mauricio Macri.

La razón es que se percibe como muy difícil que logre descontar los 15 puntos porcentuales que el kirchnerismo le sacó el domingo, y por ello se habla anticipadamente de un periodo de transición. Si estos guarismos se replican en octubre, el kirchnerismo se impondría en primera vuelta. A Macri le quedan dos meses para revertir.



La verdad es que el viernes, las firmas encuestadoras no le daban a la oposición más de 5 puntos de ventaja. Por eso, el cataclismo que desató la paliza en las urnas se sintió muy temprano en los mercados financieros argentinos, de la región y también de Colombia, con un coletazo extra de subida del dólar.



Macri es el candidato de los mercados internacionales, del FMI y de Estados Unidos, pero la difícil situación económica ahuyentó a los votantes de clase media, que se sintieron excesivamente castigados por sus medidas de ajuste. Lo paradójico es que estas medidas se tomaron como respuesta al desastre que dejó en la economía argentina la era de la pareja Kirchner (2003-2015), pero que el actual gobernante no logró enderezar no obstante el paquete de ayuda del FMI.



Y Cristina, en una muy hábil jugada, no se puso de candidata a la presidencia sino en segundo plano, con lo que añadió al voto de sus incondicionales el de los que la rechazaban, que, en cambio, sí votarían por Alberto Fernández, por creerlo moderado. Y en la celebración de la victoria, ella ni apareció.



En el aspecto internacional, por los lados de Venezuela, alguien debe de estar muy feliz: Nicolás Maduro.