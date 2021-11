Faltan profesores

Conforme avanza la reactivación del país, comienzan a conocerse resultados de estudios que miden el impacto de la prolongada parálisis que tuvo lugar sobre todo el año pasado, para hacerle frente a la pandemia de covid-19. Es como si luego de ocurrir un terremoto o tras el paso de un huracán se comenzara a escarbar entre los destrozos que dejó el hipotético desastre natural. Tras ocuparse de lo más urgente, salvar vidas y restablecer servicios básicos, llega el momento de indagar qué pasó con otros componentes de la vida cotidiana de la sociedad. Ahora es el turno para la situación de los docentes.

Un hallazgo reciente en este campo es preocupante: el Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana de Bogotá estableció que cerca de 5.000 educadores públicos y privados, de todos los niveles, perdieron su trabajo por causa del coronavirus y la decisión de cerrar las aulas como una de las medidas para evitar un mayor número de contagios.



En efecto, el trabajo en cuestión reveló que el país pasó de contar con 453.868 profesores –cifra de 2019– a tener 448.886, el número actual. La disminución representa una caída del 1,1 por ciento. A lo preocupante que de por sí resulta esta merma, hay que añadirle el dato de que el país en los últimos años había logrado una meritoria estabilidad en esta cifra, que da cuenta del tamaño de la planta docente. El más perjudicado fue el sector privado, donde la reducción fue del 3,1 por ciento y quienes más se vieron afectadas, una vez más y por desgracia, fueron las mujeres. La reducción de los docentes de preescolar fue del 5,1 por ciento, nivel en el que el 95,6 del total de docentes son mujeres. También se vio fuertemente afectada la educación para adultos. Aquí se registró una disminución del 13,9 por ciento en el número de ‘profes’.

Estos datos hay que tenerlos muy presentes, pues hasta ahora al hablar de los estragos de la pandemia en la educación, toda la atención se la había llevado el impacto en los estudiantes, el prolongado cierre de los salones para dar paso a una virtualidad con múltiples tropiezos y escollos, sobre todo para los alumnos de zonas más apartadas. La preocupación crece al constatar que fue en las zonas donde es más crítico el problema de la calidad educativa en las que fueron más los despidos. También, al saber que en otros países, en particular entre quienes integran la Ocde junto a Colombia, antes que disminuir las plazas se optó por aumentar estas, a sabiendas de que para enfrentar los retos de la virtualidad era fundamental contar con más profesores, pues las nuevas circunstancias así lo exigían.



Así como son cada vez más las voces que piden no solo un regreso pleno a la presencialidad educativa en el país –objetivo que aún no se cumple–, hallazgos como este obligan a que recuperar el tamaño de la planta docente sea otra causa urgente. Sin duda, la educación es uno de muchos sectores para los que la pandemia marcó un antes y un después. Pero tan cierto como esto es que todavía está lejos de ser un hecho o de ser siquiera una hipótesis que los nuevos desafíos se podrán encarar exitosamente con menos profesores.



