Fallas mortales

La muerte en Bogotá de dos niños como consecuencia de la administración equivocada de un medicamento dejó al desnudo las graves fallas que existen en los procesos de farmacovigilancia y, específicamente, en la gestión de la dispensación de estos fármacos.

Si bien existía una fórmula emitida por un médico, en el marco de una consulta normal, al ser despachada en una farmacia de una reconocida cadena que le presta servicios a la EPS en la que estaban afiliados los menores, a las manos de la madre de las víctimas llegó un producto que por sus características compromete seriamente el sistema nervioso central, al punto de que una sobredosificación puede llegar a ser letal.



Y desafortunadamente un antiparasitario, que se mide en centímetros cúbicos para administrarse, fue remplazado por un familiar de la morfina, que se dosifica en gotas, con las consecuencias que terminaron en una dolorosa tragedia que nunca debió ocurrir. Ya llegarán las investigaciones de rigor, la puesta en escena de las normas que no se cumplen y de los anuncios de sanciones ejemplares que, valga decir, en poco tiempo volverán a los anaqueles hasta que aparezcan nuevas víctimas.



Y esto no es exagerado porque hay voces autorizadas que advierten que estos problemas son más comunes de lo que parecen, tanto que se cree que las complicaciones por medicamentos mal administrados pueden ser el 30 por ciento de los ingresos hospitalarios.



Este desenlace fatal y estremecedor era hasta cierto punto previsible, pero debe servir para que de una vez por todas se genere una política clara sobre la prescripción, la dispensación y la administración de los medicamentos, pensada en la seguridad de los pacientes y no construida, como ocurre ahora, sobre los intereses comerciales de unos pocos. Ademas de identificar a los responsables, deben quedar medidas certeras en razón a que son la salud y la vida de las personas las que están de por medio.