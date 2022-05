Extradición de ‘Otoniel’

Como lo había autorizado la Corte Suprema de Justicia –la máxima instancia judicial en esta materia– y lo había decidido en uso de sus facultades legales y constitucionales el Presidente de la República, la extradición de Dayro de Jesús Úsuga, alias Otoniel, se materializó en la tarde del miércoles pasado, y ayer, apenas unas horas después, el peligroso capo que por más de una década fue la cabeza del temido ‘clan del Golfo’ compareció por primera vez ante una corte de los Estados Unidos.

Responsable del tráfico internacional de centenares de toneladas de cocaína, ‘Otoniel’ se enfrenta a una segura condena que podría superar los 30 años de prisión. Y tanto el Gobierno de Colombia como las autoridades de Estados Unidos, a través del fiscal general para el Distrito Este de Nueva York, Breon Peace, han garantizado que la entrega del temido delincuente a la justicia federal no implica que no se sigan investigando sus múltiples crímenes en Colombia y que se afecte la posibilidad de que comparezca ante los jueces colombianos, empezando por los de la Jurisdicción Especial para la Paz. En ese sentido, Peace aseguró que su país hará todo lo que se necesite para que se conozca “toda la verdad” sobre los tentáculos criminales de ‘Otoniel’, incluidos los que le permitieron en todos estos años, por medio de una bien aceitada máquina de corrupción, eludir su captura.

Su suerte finalmente cambió a finales de octubre pasado y así, uno de los más sanguinarios barones del narcotráfico en la historia del país terminó primero preso y luego extraditado. Las graves alteraciones del orden público en varias zonas de Antioquia y Córdoba ocurridas ayer, en retaliación por el envío del capo a Estados Unidos, demuestran claramente que, como lo sostenían las autoridades, la extradición era un asunto de seguridad nacional que servirá para conjurar graves amenazas contra el país. Por un lado, el latente riesgo de fuga por corrupción o a través de un violento rescate (posibilidad que, según informaciones conocidas en las últimas horas, estaba en marcha), y, por el otro, que el avezado criminal siguiera manteniendo el control de su banda desde la prisión, escenario que desafortunadamente no es nada inusual en Colombia.



Lo que procede ahora es que el Estado redoble esfuerzos en esas regiones afectadas por el poder ilegal del llamado ‘clan del Golfo’. Es una tarea en la que no se puede cejar y que debe concluir en la desarticulación definitiva de esa poderosa banda criminal conformada por los exparamilitares que le hicieron conejo al proceso de paz durante el gobierno Uribe. Y, sobre todo, en lograr el imperio de la ley y del Estado colombiano en esas regiones que aún hoy siguen malviviendo bajo la férula de las organizaciones criminales de todas las calañas y que por temor o por física falta de oportunidades en la legalidad se vuelven funcionales para oscuros intereses.



La extradición, que era más que necesaria, no puede afectar los derechos de los miles de víctimas en Colombia de ‘Otoniel’ y su grupo, objetivo para el cual tanto los gobiernos como las autoridades judiciales de los dos países deben prestar todo su concurso.

