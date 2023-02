Extorsión: urge actuar

Un trabajo periodístico de este diario, el domingo pasado, puso la lupa en el fenómeno de la extorsión, una modalidad delictiva que se ha convertido en azote de personas dedicadas a las más diversas actividades en zonas rurales y urbanas del país. El reportaje reúne aterradores testimonios, recopilados en Barranquilla y Bogotá, que muestran la codicia de los delincuentes, la brutalidad con la que actúan y constatan que cualquier persona puede ser blanco de ellos, siendo los tenderos y los transportadores –formales e informales– con quienes parecen ensañarse, al menos en la capital del Atlántico.

Y es que ya no hace falta estar en una zona con presencia de actores armados o epicentro de economías ilegales para ser víctima de estos hampones. Esto lo corrobora el testimonio de alguien que conoce a fondo el problema, como Luis Fernando Quijano, presidente de la ONG Corpades. Quijano describió cómo funciona la extorsión en la subregión Valle de Aburrá, con impresionantes detalles. Según él, los llamados combos exigen dinero hasta por parquear o estar en un lugar específico.

Se trata de un delito que toca directamente a la gente y cuyo verdadero alcance es difícil de establecer, por el bajo número de denuncias. Con todo, este indicador viene al alza: en lo que va del año se han registrado 966, frente a 903 del mismo período del 2022. Incluso es muy difícil establecer hasta qué punto los responsables de las extorsiones son los mismos grupos dedicados al narcotráfico y a la minería ilegal que han mostrado voluntad de negociar su sometimiento. De ahí la preocupación real que muchos han planteado: que un eventual desmonte de dichas organizaciones no traiga consigo un alivio de este azote, ligado al crimen organizado, que más agobia a la población.

Así mismo, la existencia de estas organizaciones encarna un riesgo enorme de reclutamiento para los jóvenes que ante la carencia de alternativas terminan engrosando sus filas. Es clave mencionar cómo, por lo general, estos delincuentes controlan también el préstamo de dinero en la modalidad del ‘gota a gota’, vehículo de toda suerte de atropellos, en especial contra mujeres cabeza de familia.

Como bien lo ha identificado la Policía, una parte del problema pasa por los cobros que se hacen desde las cárceles a través de teléfonos celulares destinados únicamente para este fin. Para ello, la institución urge una regulación más estricta para la venta de las SIM cards. En este sentido, sin duda, hay que avanzar.

Pero ante todo es necesario tener claro que la extorsión es síntoma de otro problema grave: la falta de presencia y acción integral del Estado. Y hay que tener presente que incluso si la iniciativa de la ‘Paz total’, luego de los ajustes que están en proceso, llega a feliz término, como es deseable por el bien del país, ese resultado no garantizará automáticamente el desmonte de las estructuras criminales que hoy mueven este delito. Por eso no se puede bajar la guardia en la persecución y el desmonte de las estructuras criminales que extorsionan, para romper así las relaciones de dominación de la población que, ante la falta de una institucionalidad presente y activa, termina quedando en manos de los delincuentes, obligada a pagarles, bajo el miedo y el silencio, un infame tributo. Aquí hay un reto que no da espera.

