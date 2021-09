Extorsión en la Arenosa

Los comerciantes del área metropolitana de Barranquilla tienen miedo. En las últimas semanas se han disparado las extorsiones en la capital del Atlántico y sus municipios vecinos. Según la Unión Nacional de Comerciantes (Undeco), al menos 40 tiendas han tenido que cerrar por culpa de las permanentes vacunas a las que estaban siendo sometidas. En algunas ocasiones, por varias bandas criminales al mismo tiempo.

Los tenderos no son los únicos afectados. El gremio de los transportadores, que ya venía sufriendo una epidemia de atracos dentro de los buses, está ahora en la mira de las mafias del chantaje. Y no se trata de amenazas vacías. Jamir Palacios Pérez, un conductor, fue asesinado mientras iba al volante. Otros tres choferes han sido heridos de gravedad. A una empresa le exigieron cien millones de pesos para dejarla sacar sus vehículos a la calle. En el municipio de Soledad, una granada explotó dentro de un parqueadero de buses.



Estos hechos no son más que la punta del iceberg, pues por la naturaleza intimidatoria de la extorsión son pocas las personas que se atreven a denunciarla. La gran mayoría de las víctimas padecen en silencio su zozobra. Esta semana, sin embargo, decenas de conductores de bus no soportaron más y bloquearon puntos críticos de la ciudad para exigirles a las autoridades medidas efectivas contra el flagelo. Es indispensable escucharlos y solidarizarse con su situación. Se trata de compatriotas que claman por su derecho a vivir y a trabajar.



Según las autoridades, detrás de este fenómeno hay bandas bien organizadas, cuyos cabecillas ordenan intimidaciones y atentados incluso desde las cárceles del país. Eso solo subraya lo ineficaz que ha sido la justicia para enfrentar el problema. Exhortamos, entonces, a esas mismas autoridades a redoblar sus esfuerzos. Hay que evitar a toda costa que la extorsión se adueñe de la Arenosa.

EDITORIAL