Expectativas por el nuevo año

Si el 2021 dejó –como cada calendario– cosas buenas y otras que no lo fueron tanto, el año que comienza no será la excepción. Todo depende de cómo decidamos asumirlo y estar preparados para lo que venga. Sin duda, la pandemia de covid-19 y sus derivaciones seguirán marcando la pauta. La variante ómicron continuará manteniendo el mundo a sus pies con la velocidad de sus contagios y nuevas restricciones que hacen más difícil la vida de las personas. Colombia no será la excepción; de hecho, hace varias semanas el incremento de casos es evidente, aunque no su letalidad. El país descarta por ahora cuarentenas y aislamientos, y la vacuna sigue siendo el único antídoto.

Muy atada a lo anterior está la suerte de la economía. Las proyecciones de organismos multilaterales dan margen al optimismo, con un crecimiento proyectado de 5,5 puntos –según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), el mejor de América Latina–. No obstante, la inflación –de acuerdo con especialistas– se mantendrá por encima del 3 por ciento e impactará el costo de vida; el desempleo seguirá su lenta recuperación, lo que hará más difícil el cierre de brechas y la reducción de la informalidad. Amén de que seguramente comenzará el desmonte de algunos estímulos que se dieron durante la peor parte de la crisis sanitaria. El país podría verse abocado a una nueva reforma tributaria para ajustar sus finanzas, mejorar la productividad y generar confianza en los mercados. Las billonarias inversiones en materia de obras de infraestructura, como las carreteras 5G o el metro para Bogotá, contribuirán a mejorar las arcas de regiones y municipios.



El otro hecho determinante para Colombia en este 2022 serán las elecciones presidenciales y de Congreso. Unos comicios que tendrán lugar en marzo y mayo próximos y que han despertado gran tensión en la opinión. La variedad de propuestas y los múltiples perfiles de los candidatos dan cuenta de una democracia robusta, pero también de unos partidos venidos a menos y un populismo que crece como espuma. En todo caso, las expectativas por lo que ocurra en Colombia son generalizadas. Para los expertos, el resultado de los comicios definirá en buena medida el rumbo del país en el futuro inmediato. Y en esta ocasión las elecciones al Congreso tienen especial importancia, por cuanto definirán un mapa político esencial en un poder que hace parte de los contrapesos del Estado.



Marcará también el fin del gobierno del presidente Iván Duque, un mandatario que deja resultados positivos en distintos frentes, que debió lidiar con el coronavirus y a quien la oposición no le dio tregua. Así mismo, tuvo que enfrentar las peores protestas sociales que se recuerden en décadas recientes y pasará a la historia como el jefe de Estado que, si bien logró mantener a flote el país pese a la pandemia, no pudo sacar adelante reformas claves, como la de la salud y la laboral.

Las expectativas por lo que ocurra en Colombia en las elecciones presidenciales y de Congreso son generalizadas. El resultado de los comicios definirá en buena medida el rumbo del país en el futuro FACEBOOK

TWITTER

Será un año agitado este que comienza. Y en múltiples frentes. Por ejemplo: se espera el arranque de Hidroituango; lo que pase con el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, objeto de un proceso de revocatoria; será el año del retorno pleno a clases en colegios, escuelas y universidades; será un año decisivo para la guerra que se libra contra las disidencias de las Farc y otras estructuras criminales, pero también para dar la bienvenida a las víctimas del conflicto que llegarán al Congreso vía las curules de paz.



En el mundo, las expectativas se concentrarán también en lo que depare la variante ómicron, que ya ha obligado a muchas naciones a regresar a las restricciones, con todo lo que ello implica en materia de estabilidad social. El Reino Unido ha registrado más de 150.000 contagios en un día, Francia supera los 100.000 e Italia cuenta más de 50.000 en 24 horas. Sin duda, todo ello influirá en el comportamiento de la economía, que si bien ha logrado salir a flote gracias a las vacunas y a la reactivación de las cadenas productivas, también ha derivado en una irrefrenable tendencia inflacionaria fruto de la inyección de millonarios recursos a los mercados y las bajas tasas de interés. A todo esto se suma la crisis desatada en la cadena de suministros o ‘crisis de los contenedores’, que mantiene al planeta en vilo por la falta de productos y de inventarios en las fábricas.



La otra gran expectativa la genera el ambicioso plan Reconstruir Mejor, del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, estimado en 3,5 billones de dólares; mientras, Europa mantendrá el cerrado pulso con el primer mandatario ruso, Vladimir Putin, por los precios del gas en el continente y el conflicto con Ucrania. De otro lado, la humanidad será testigo de nuevos avances científicos con lo que revele la segunda misión a Marte (ExoMars), una de las aventuras espaciales que más expectativa generan este año. Y la atención en este lado del globo estará enfocada en el arranque del gobierno del nuevo presidente chileno, Gabriel Boric, y la suerte de Brasil –que también va a las urnas–. Todo augura el 2022, menos quietud y confort. Y ahí estaremos, para vivirlo y contarlo.



EDITORIAL

editorial@eltiempo.com