Exceso policial

Es justificada la indignación producida por los videos que muestran las agresiones de miembros de la Policía Metropolitana de Bogotá a los ‘skaters’ que el viernes pasado celebraban su día. Se pudo ver cómo dos efectivos en moto arrollaban a quienes se movilizaban por la carrera 7.ª, otro miembro de la institución golpeaba a una mujer y dos patrullas arremetían contra apasionados del monopatín.

Aunque también es reprochable –y esto debe quedar claro– la manera como algunos de los agredidos y sus compañeros reaccionaron, lo que hoy corresponde es centrarse en la actuación del cuerpo policial: intolerante, con exceso de violencia y por fuera de cualquier protocolo para el manejo de una situación como la movilización organizada por esta comunidad.



Por fortuna, el necesario ‘mea culpa’ vino pronto. El propio comandante de la Policía Metropolitana, general Hoover Penilla, no solo dejó claro que sus hombres habían actuado como no debían, sino que anunció la suspensión de seis de ellos mientras se adelanta el respectivo proceso disciplinario en su contra.



Pero la reacción de la institución no puede agotarse ahí. Junto con las sanciones debe venir una profunda reflexión dentro de la Policía Metropolitana respecto a qué estuvo mal en esta ocasión. En declaraciones a este diario, el experto Hugo Acero apuntó a que faltaron trabajo previo con los jóvenes, un diálogo y unos acuerdos sobre cómo debería ser el comportamiento durante el festejo. Esta línea de acción, junto con la de las barras de los equipos de fútbol, ha dado muchos frutos en los últimos años. Acero también anotó que últimamente, la selección y capacitación del personal han sido menos estrictas, además de que a nivel distrital “se dejó de invertir en el reconocimiento de ciudad y población”.



Es hora de corregir esas fallas a fin de que la autoridad –fundamental para la convivencia y el orden– no solo se imponga, sino que también se construya.



EDITORIAL

