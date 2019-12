Evo y la diplomacia

El asunto Evo Morales se está convirtiendo en un factor de desestabilización no solo para el gobierno interino de Jeanine Áñez, sino para Bolivia y sus relaciones diplomáticas con los países de acogida del expresidente.

El anuncio que hizo México –que lo recibió como asilado en primera instancia– de denunciar ante la Corte Internacional de Justicia a Bolivia por lo que llamó “hostigamiento” a su embajada se suma a la febril actividad política que está desarrollando Evo en Argentina, país al que llegó en calidad de refugiado y desde donde está coordinando no es claro si su regreso al poder o al menos el de su partido, el MAS.



En el primer caso, México denuncia exceso de vigilancia a sus legaciones, y el gobierno de Áñez responde que teme ataques de sectores sociales por los funcionarios de Evo que solicitaron asilo allí, por lo que refuerza la seguridad. Es más, afirma que quienes lo pidieron fueron los mexicanos.



Y desde Buenos Aires, Evo coordina las consultas para definir el candidato del MAS a las elecciones ya convocadas, pero que aún no tienen fecha; responde entrevistas denunciando un “golpe de Estado” y que ganó en primera vuelta, a pesar de las irregularidades desnudadas por la auditoría de la OEA; e incluso inauguró, por teléfono, un mercado de abasto en Entre Ríos, Tarija. En el más reciente episodio, se dio un baño de masas en la marcha de las Madres de Plaza de Mayo.



Llama la atención la interpretación que México y Argentina han dado al estatus de asilado o refugiado en el caso de Evo, pues le han permitido hacer todo tipo de manifestaciones políticas, al punto de que la embajada de EE. UU. pidió a Argentina garantizar que el exmandatario “no abuse de su estatus”. Y ya la administración Áñez está denunciando incidentes con supuestos españoles enmascarados y armados.



Que la sensatez tanto de La Paz como de las demás capitales prime sobre la crispación, y que Evo entienda que forzar la ley no va a servir sino para hundir su legado. Sería un buen mensaje de Año Nuevo.

EDITORIAL

