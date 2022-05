Evitar descuidos

Una sucesión de casos de ciudadanos que han sido víctimas de sustancias utilizadas por los criminales para doblegar la voluntad de las personas ha vuelto a prender las alarmas sobre esta peligrosa modalidad delictiva. Dos de ellos han tenido desenlace fatal. En el episodio más reciente perdió la vida el ingeniero Camilo Restrepo, arrollado por un bus del SITP en la avenida Boyacá, en hechos que son materia de investigación, y luego de haber sido víctima de un robo a manos de dos mujeres bajo este método.



Como lo reveló este diario el domingo pasado, en Bogotá y Medellín las cifras de personas intoxicadas con este tipo de componentes conocidos genéricamente como escopolamina vienen aumentando. En la capital se han duplicado en relación con las del periodo enero-abril de 2021. Hay que hacer la salvedad de que para tener un panorama completo de lo que ocurre con esta conducta delictiva hay que recurrir a diferentes fuentes, a falta de un registro único que se hace necesario ante el peligro creciente de esta forma de robo.



Como es el caso, siempre que los delincuentes amedrentan a la ciudadanía con algún modus operandi en particular, la responsabilidad de enfrentarlo, si bien recae primordialmente sobre las autoridades, también le atañe en cierta medida a la gente.

Desde luego, la Policía debe avanzar en el desmantelamiento de las estructuras criminales que en las ciudades se han especializado en el robo con estas sustancias, tal y como sucedió en febrero de 2010 con una banda de ‘tomaseras’, como son llamadas las mujeres que atraen a las víctimas, en establecimientos nocturnos por lo general, cuyos integrantes –doce en total– terminaron recibiendo condenas de hasta 50 años de prisión. Y es que aquí por lo general no solo se configura el delito de hurto, sino que con mucha frecuencia los criminales incurren en conductas como el secuestro, al privar de la libertad por varias horas a sus víctimas mientras, entre otros abusos, desocupan sus cuentas bancarias.



El desafío es reducir el campo de acción de estas bandas. Con la tecnología, logrando, como se ha anunciado, la conexión de las cámaras de los bares al centro de despacho de la Policía, y con un control mucho más estricto sobre el expendio de los diferentes tipos de benzodiacepinas –por lo menos diez– que hoy están disponibles en el mercado y que deberían venderse únicamente a quien muestre una fórmula médica, cuya autenticidad sea debidamente validada.



Pero todo lo anterior no conseguirá el efecto esperado si la ciudadanía no asume con mayor prevención el riesgo de ser víctima de estas bandas. A sabiendas de que, según expertos, estas drogas solo causan estragos cuando se ingieren a través de la bebida y la comida –no de polvos, humo de cigarrillos o aerosoles, como se ha creído, salvo si se trata de una enorme cantidad–, mucho ayuda un buen criterio a la hora de elegir qué tipo de esparcimiento nocturno se prefiere. En esta línea, también se hacen necesarios unos mínimos de precaución en la forma de comportarse en estos lugares, bajo la premisa de que los maleantes están al acecho de cualquier distracción para causar un daño enorme y en ocasiones irreversible.

