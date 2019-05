Europa votó

Las pasadas elecciones europeas dejaron interesantes conclusiones que tienen que ver con el hecho de que se rompió la tendencia descendente de participación, y de que las agrupaciones políticas tradicionales (conservadores y socialdemócratas) cedieron terreno, pero no en beneficio de los ultras, sino de partidos verdes y liberales, en esencia moderados y europeístas.

La participación, uno de los grandes sambenitos, subió históricos 8 puntos (de 43 a 51 por ciento), un hito si se interpreta como que la ciudadanía está empezando a entender que asuntos complejos, como la inmigración, la crisis financiera o el impacto de futuras guerras comerciales, son imposibles de manejar localmente.



Eso, salvo en el Reino Unido, que votó masivamente por el partido del Brexit, del eurófobo Nigel Farage, que podría ser un mensaje sobre el hastío de los británicos hacia la sin salida en la que tories y laboristas han dejado sumido al país y que pone más presión sobre el sucesor de la dimitente Theresa May para que haya un brexit duro.



España fue una de las excepciones más significativas con el triunfo del Psoe, un regreso por la puerta grande que despeja el camino del presidente en funciones, Pedro Sánchez, por una parte, y que proyecta a Madrid para tener un papel importante en los liderazgos de las instituciones europeas a la luz de las nuevas mayorías en el Europarlamento, que muestran un cuerpo más representativo y plural y un tanto menos a la derecha en comparación con el hemiciclo del 2014.



Por supuesto, no deja de preocupar el ascenso de la ultraderecha eurófoba, que creció un 20 por ciento, pero que aun así no tiene el poder de bloquear leyes en una cámara que seguirá dominada por centristas y liberales. Pero los triunfos de la extrema derecha de Salvini en Italia y de Le Pen en Francia dan mucho que pensar.



Pudo ser peor, concluyen algunos analistas, que ven el vaso medio vacío en unas justas que, a pesar de las dificultades y divergencias, siguen siendo modelo e inspiración para las democracias occidentales.