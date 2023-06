Estética letal

Que una persona pierda la vida a consecuencia de un procedimiento estético realizado por personas no idóneas en un apartamento de Bogotá –como ocurrió hace unos días– no tiene calificación diferente a la de acto criminal que, además de sancionarse con todo rigor, debe ser un fundamento más –de los muchos que existen– para desplegar acciones a fin de que esto no se repita.

Es claro que este tipo de desenlace se presenta por la oferta creciente de servicios falsamente contextualizados en promesas con resultados mágicos de corto plazo y a bajos precios, que se divulgan a través de un peligroso voz a voz que carece de control. Lo anterior termina configurando un mercado en el que empíricos y lugares sin habilitación tienden trampas a usuarios incautos de los cuales –lamentablemente– solo se tiene conocimiento por denuncias de alteraciones del bienestar, deformidades o muerte, como la de la referencia.

A lo anterior se suma el uso de sustancias no reguladas cuyos efectos secundarios pueden ir desde reacciones mínimas hasta daños permanentes en los tejidos, que para su reparación requieren equipos de profesionales –estos sí idóneos– a través de tratamientos traumáticos y costosos que en su mayoría son asumidos por el sistema de salud que pagamos todos.

Si bien el informe que al respecto acaba de publicar este diario da cuenta de la preocupante estadística de procedimientos estéticos fraudulentos en la capital, lo cierto es que, desde hace tiempo, este peligroso fenómeno hace presencia en todo el país auspiciado por un velo de impunidad y aupado por la falsa creencia de que estos actos son inocuos.

De ahí que, por tratarse de delitos claramente tipificados, no se requieran leyes específicas adicionales para que la justicia ponga en cintura a los responsables; de igual forma, al ser un problema de salud pública y de ejercicio ilegal de la medicina, urgen la actuación de las autoridades sanitarias y la de una comunidad previsiva.

EDITORIAL